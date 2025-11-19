میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

هدایتی با شکست حریف مصری طلایی شد

فردین هدایتی، فرنگی کار سنگین وزن کشورمان با شکست رقیب مصری خود به مدال طلا دست پیدا کرد. 
کد خبر: ۱۳۴۱۱۷۸
| |
372 بازدید
هدایتی با شکست حریف مصری طلایی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، فرنگی کار سنگین وزن کشورمان با شکست رقیب مصری خود به مدال طلا دست پیدا کرد. 

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۶ کشتی گیر حضور داشتند، مسابقات به صورت دوره‌ای و در دو گروه ۳ نفره برگزار شد و  فردین هدایتی در مبارزه نخست با نتیجه ۳ بر صفر محمد عبدالطیف از مصر را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر بکا کاندلاکی از آذربایجان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر رومن کیم از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال رسید.  

هدایتی در فینال مسابقات با عبدالطیف از مصر روبرو شد و در نهایت با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید. 

به این ترتيب تیم ملی کشتی فرنگی با کسب چهار مدال طلا توسط سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی، محمد هادی ساروی و فردین هدایتی در اوزان ۶۷ ، ‌۸۷ ، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم و یک مدال نقره توسط امیر عبدی در ۷۷ کیلو‌ و یک مدال برنز توسط احمدی وفا به کارش پایان داد. 


هادی ساروی نیز در ۹۷ کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی کشتی کشتی فرنگی فردین هدایتی مدال طلا
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنده از عربستان| کسب سه طلا در مسابقات امروز
دو طلا، دو نقره، یک برنز برای ایران در یازدهمین روز مسابقات کشورهای اسلامی
طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید/ فاصله ۴ سانتی‌متری با طلا
سارا شفیعی در رقابت‌های ووشو قهرمان شد/ دوازدهمین طلا برای کاروان ایران
ساروی سومین طلایی کشتی فرنگی ایران شد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
دومین طلای تکواندو را مرادیان صید کرد
خوش‌روش در تکواندو برنزی شد
فرخی طلای دوم را ضرب کرد
عبدی به مدال نقره رسید
صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان
اسماعیلی چراغ اول را روشن کرد
احمدی وفا مدال اول کشتی فرنگی را دشت کرد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ctu
tabnak.ir/005ctu