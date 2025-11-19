میلی صفحه خبر لوگو بالا
آغاز عملیات مخفی سیا در ونزوئلا به دستور ترامپ

نشریه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مدعی موافقت ترامپ با عملیات محرمانه داخل خاک ونزوئلا شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۷۴
| |
740 بازدید
آغاز عملیات مخفی سیا در ونزوئلا به دستور ترامپ

به گزارش تابناک، نشریه آمریکایی نیویورک تایمز از موافقت ترامپ با طرح سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا برای انجام عملیات داخل خاک ونزوئلا خبر داد. 

به گزارش نیویورک تایمز، در این گزارش که با عنوان «گفته شده است ترامپ طرح سیا برای عملیات مخفی در ونزوئلا را تصویب کرده است» نوشت: رئیس جمهور [ترامپ] با عملیات احتمالی داخل ونزوئلا موافقت کرده است؛ اما همچنان ارتباط پشت پرده با دولت نیکلاس مادورو را باز کرده است. 

در این گزارش همچنین آمده است: برخی منابع اگاه گزارش دادند در حالی که ناو هواپیمابر آمریکا اکنون در دریای کارائیب مستقر شده، رئیس جمهور ترامپ با اقدامات اضافی برای فشار به ونزوئلا و آماده‌سازی برای یک کارزار نظامی احتمالی بزرگتر موافقت کرده است. 

این منابع در ادامه گفتند ترامپ با طرح سیا برای اقدامات پنهانی داخل خاک ونزوئلا موافقت کرده است؛ عملیاتی که می‌تواند آماده‌سازی میدان نبرد برای اقدامات اضافی باشد. در همین زمان این منابع اعلام کردند ترامپ دور جدیدی از مذاکرات پشت پرده را اجازه داده است که در یک مورد به پیشنهاد برکناری مادورو پس از چند سال وقفه ختم شد که این طرح را کاخ سفید رد کرد. 

نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد: مشخص نیست این عملیات محرمانه چه می‌تواند باشد و یا چه زمانی ممکن است اجرایی شوند. ترامپ هنوز اجازه حضور نیروهای رزمی در خاک ونزوئلا را نداده است؛ بنابر این فاز بعدی افزایش کارزار فشار بر دولت مادورو می‌تواند خرابکاری و یا برخی عملیاتهای سایبری، اطلاعاتی و یا عملیات روانی باشد. 

دستور ترامپ به سیا برای آماده کردن عملیات های احتمالی

نیویورک تایمز در ادامه اعلام کرد ترامپ به سیا دستور داده است چندین عملیات محرمانه احتمالی در داخل ونزوئلا را آماده کند و در عین حال نیز مذاکرات محرمانه با مادورو را پس از قطع چنین مذاکراتی در ماه گذشته آغاز کرده است. در این مذاکرات غیر رسمی مادورو گفته تمایل دارد پیشنهاد دهد شرکتهای انرژی آمریکایی به ثروت عظیم نفتی کشورش دسترسی داشته باشند. 

نیویورک تایمز همچنین گفت: طبق اعلام مقامات مطلع، مقامات ونزوئلایی به آمریکایی‌ها گفته‌اند که مادورو ممکن است مایل باشد پس از یک دوره گذار دو یا سه‌ساله از قدرت کناره گیری کند. هرگونه تأخیری از سوی مادورو در کناره گیری از قدرت از دید کاخ سفید غیرقابل قبول است. 

طبق این گزارش، اما با وجود بن بست ظاهری، اما مذاکرات پشت پرده نشان می‌دهد راه حل دیپلماتیک همچنان امکان‌پذیر است.

آمریکا ترامپ ونزوئلا مادورو سیا سازمان اطلاعات آمریکا
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
