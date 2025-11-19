میلی صفحه خبر لوگو بالا
تکذیب خبر کشف جدید میدان گازی در شمال‌شرق کشور

مدیرعامل شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌‎نژاد سرخس گفت: خبر کشف میدان گازی جدید در شمال شرق که یکی از خبرگزاری‌ها روز چهارشنبه (۲۸ آبان) منتشر کرده، صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۴۹
| |
301 بازدید
تکذیب خبر کشف جدید میدان گازی در شمال‌شرق کشور

به گزارش تابناک به نقل از شرکت پالایش گاز شهید هاشمی‌نژاد، یحیی فیضی با بیان اینکه این مخزن در سال‌های گذشته کشف شده و در حال حاضر با تمهیدات اندیشیده شده و اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت نفت مناطق مرکزی، عملیات استحصال و بهره برداری از این مخزن در حال انجام است، افزود: با بهره برداری از این میدان گازی، روزانه ۳ میلیون مترمکعب گاز به خوراک پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد اضافه و توسط این پالایشگاه تصفیه و به خطوط انتقال گاز ارسال خواهد شد.

گفتنی است، میدان گازی توس در ۱۰۰ کیلومتری شمال‌شرق شهر مشهد و جنوب میدان‌های خانگیران و گنبدلی سرخس واقع شده است. این میدان در سال ۱۳۸۸ کشف شده است و توسعه و بهره‌برداری از این میدان گازی تا پایان سال جاری، سبب افزایش پایداری انرژی در شمال و شرق کشور خواهد شد.

