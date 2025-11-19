نتانیاهو وارد خاک سوریه شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، عصر امروز (چهارشنبه)، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به همراه «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ، «ایال زمیر» رئیس ستادکل ارتش و «دیوید زینی» رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه رفته است. در این اطلاعیه آمده است که نتانیاهو پس از عبور از خط مرزی در آن بخش از خاک سوریه که تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد، حضور پیدا کرده است.

به دنبال سقوط حکومت «بشار اسد» و روی کار آمدن «ابو محمد الجولانی» سرکرده شورشیان سوریه، ارتش اسرائیل دامنه حضور خود را به ادعای تأمین امنیت در خطوط مرزی سوریه گسترش داده و مناطق بیشتری را در خاک این کشور تحت اشغال خود درآورده است. از آن زمان تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات‌های نظامی متعددی در خاک سوریه انجام داده است و در خاک سوریه چندین ایست بازرسی ایجاد کرده است.