میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو وارد خاک سوریه شد

تل‌آویو اعلام کرد که نخست‌وزیر این رژیم به همراه چند تن از مقامات ارشد اسرائیلی به سوریه رفته است.
کد خبر: ۱۳۴۱۱۴۸
| |
2402 بازدید
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی، عصر امروز (چهارشنبه)، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به همراه «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ، «ایال زمیر» رئیس ستادکل ارتش و «دیوید زینی» رئیس سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه رفته است. در این اطلاعیه آمده است که نتانیاهو پس از عبور از خط مرزی در آن بخش از خاک سوریه که تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی قرار دارد، حضور پیدا کرده است.

به دنبال سقوط حکومت «بشار اسد» و روی کار آمدن «ابو محمد الجولانی» سرکرده شورشیان سوریه، ارتش اسرائیل دامنه حضور خود را به ادعای تأمین امنیت در خطوط مرزی سوریه گسترش داده و مناطق بیشتری را در خاک این کشور تحت اشغال خود درآورده است. از آن زمان تاکنون، ارتش رژیم صهیونیستی عملیات‌های نظامی متعددی در خاک سوریه انجام داده است و در خاک سوریه چندین ایست بازرسی ایجاد کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نتانیاهو سوریه رژیم صهیونیستی ستاد کل ارتش بشار اسد سقوط حکومت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بن‌گویر: باید محمود عباس را در انفرادی زندانی کنیم
واکنش رسمی حماس به قطعنامه شورای امنیت
موج استعفاها در ارتش رژیم صهیونیستی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ضربه اطلاعاتی جدید ایران به رژیم صهیونیستی
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۱ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۷ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۵۷ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005ctQ
tabnak.ir/005ctQ