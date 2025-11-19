میلی صفحه خبر لوگو بالا
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت

محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی، امام جمعه موقت پیشین تهران امروز و در حالی که پرونده اتهامات اقتصادی اش در دست بررسی بود، درگذشت.
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت

به گزارش تابناک؛ محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی، امام جمعه موقت پیشین تهران امروز و در حالی که پرونده اتهامات اقتصادی اش در دست بررسی بود، درگذشت. دو عکس از او به همراه پدرش را می‌بینید.

 

​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت

کاظم صدیقی پسر محمدعلی صدیقی درگذشت امام جمعه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
1
پاسخ
این عکس اشتباهه. این تصویر آقای محمد مهدی صدیقی نیست
جواد منصوری
|
Sweden
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
0
0
پاسخ
روحش شاد ، خدا رحمتش کنه
