​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u06a9\u0627\u0638\u0645 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u060c \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u0645\u0648\u0642\u062a \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0648 \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u067e\u0631\u0648\u0646\u062f\u0647 \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645\u0627\u062a \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0634 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0628\u0648\u062f\u060c \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a. \u062f\u0648 \u0639\u06a9\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0648 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u067e\u062f\u0631\u0634 \u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n