ایران نفتکش و خدمه تالارا را آزاد کرد

رسانه آمریکایی به نقل از مدیر شرکت کلمبیاشیپ‌منیجمنت گزارش داد که نفتکش حامل سوخت قاچاق که در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود، امروز به همراه تمامی خدمه آن آزاد شده‌اند.
ایران نفتکش و خدمه تالارا را آزاد کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شرکت کلمبیاشیپ‌منیجمنت اعلام کرد که ایران نفتکش تالارا با تمام ۲۱ خدمه آن را آزاد کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در حالی این خبر را به نقل از مدیر این شرکت منتشر کرده است که رسانه‌های ایرانی پیش از این خبر داده بودند کشتی تالارا که روز جمعه ۲۳ آبان ماه بر اساس حکم قضایی در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود، پس از اجرای حکم قضایی و تخلیه محموله کشتی، رفع توقیف شد و امروز آب‌های ایران را ترک خواهد کرد.

این نفتکش به دستور مقام قضایی و در راستای صیانت از منافع و منابع ملت ایران توقیف شده بود.

ایران نفتکش خدمه تالارا خلیج فارس
