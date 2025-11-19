مراسم تشییع پیکر فرزند کاظم صدیقی

\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0645\u062d\u0645\u062f\u0645\u0647\u062f\u06cc \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u062d\u062c\u062a\u200c\u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0635\u062f\u06cc\u0642\u06cc\u060c \u0628\u0647\u200c\u0639\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0633\u062a \u0642\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0627\u0631 \u0641\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0648\u062f\u0627\u0639 \u06af\u0641\u062a.\n\u0627\u0648 \u0645\u062f\u062a\u06cc \u0628\u0647\u200c\u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0627\u062a\u0647\u0627\u0645\u0627\u062a \u0645\u0627\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u0627\u0634\u062a \u0628\u0647\u200c\u0633\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0628\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0632\u0644 \u062f\u0631\u06af\u0630\u0634\u062a.