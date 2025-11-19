میلی صفحه خبر لوگو بالا
مراسم تشییع پیکر فرزند کاظم صدیقی

تصویری از مراسم تشییع پیکر فرزند کاظم صدیقی منتشر شده است.
مراسم تشییع پیکر فرزند کاظم صدیقی

 

به گزارش تابناک؛ محمدمهدی صدیقی، فرزند حجت‌الاسلام صدیقی، به‌علت ایست قلبی دار فانی را وداع گفت.

او مدتی به‌دلیل اتهامات مالی در بازداشت به‌سر می‌برد که شب گذشته در منزل درگذشت.

محمد مهدی صدیقی آیت الله صدیقی فرزند آیت الله صدیقی درگذشت فوت اتهامات مالی
