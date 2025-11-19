میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تیم‌ملی در سراشیبی؛ نگرانی برای خرداد ۲۰۲۶!

در فاصله کمتر از هفت ماه مانده به جام جهانی ۲۰۲۶ وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان بدتر از چیزی است که تصور می‌شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۰۸۹
| |
501 بازدید
تیم‌ملی در سراشیبی؛ نگرانی برای خرداد ۲۰۲۶!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ هر روز که می‌گذرد نگرانی‌ها در مورد تیم ملی بیشتر می‌شود. تورنمنت به تورنمنت و فیفادی به فیفادی، به جای اینکه امیدوارمان کند بیشتر نگران مان می‌کند. از تورنمنت کافا ۲۰۲۵ تا تورنمنت چهار جانبه العین نه تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه اختلافات و آشفتگی‌ها بیشتر شده است.

همانگونه که پیش از این گفته بودیم نگران تیم ملی و جام جهانی ۲۰۲۶ هستیم و این نگرانی هر روز بیشتر می‌شود. هرچقدر هم امیر قلعه‌نویی از تیمش و پیشرفتش صحبت کند باز هم آنچه در زمین می‌بینیم مغایر با این حرف است. بحث پیشرفت برای نشست‌های خبری است، اما آنچه در زمین دیده می‌شود، تعریفش «پیشرفت» نیست!

حالا دیگر ازبکستان هم تبدیل به حریفی سرسخت برای تیم ملی شده است که نمی‌توانیم آن را ببریم. آیا با این شرایط باید به جام جهانی امیدوار باشیم؟ آیا وقتی می‌بینیم تیم ملی در بازی‌های به ظاهر آسان هم دچار مشکل می‌شود می‌توانیم همچنان امید داشته باشیم؟ به چه چیزی خوش‌بین باشیم؟ به اجرای برنامه‌های تدافعی مقابل کیپ‌ورد یا پرس روی دروازه ازبکستان؟!

وضعیت تیم ملی در بیرون از زمین هم تعریفی ندارد. اقدام مهدی طارمی در مورد انتخاب پنالتی‌زن‌ها و مصاحبه او بعد از بازی با ازبکستان و البته صحبت‌های قبلی بازیکنانی نظیر سردار آزمون نشان می‌دهد که بازیکنان هم از وضعیت موجود راضی نیستند و آن را بر زبان می‌آورند. در واقع مشخص است که یکپارچگی در تیم وجود ندارد که بازیکنان اینگونه مصاحبه می‌کنند.

این تیم ملی چیزی ندارد که بتوان با استناد به آن به جام جهانی امیدوار بود. واقعیت این است که باید فکری به حال تیم ملی کنند. اگر قرار باشد تیم ملی با همین وضعیت خرداد ماه سال آینده در جام جهانی حاضر شود باید انتظار روز‌های سخت‌تری را داشت. آقایان فدراسیون فوتبال! خیلی نگرانیم؛ فکری به حال این تیم و جام جهانی کنید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال تورنمت کافا جام جهانی العین امیر قلعه‌نویی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کوچک‌ترین کشور راه‌یافته به جام جهانی کجاست؟
پول‌های کثیف، فوتبال ایران را بی‌اخلاق کرد!
میزان درآمد تلویزیون از یک فصل بازی سرخابی‌ها
ژست عجیب نازون پس از صعود تیم ملی کشورش
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۷ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۸ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۰ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۸ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۶ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۶ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۶ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۶ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
«فردین» در مغازه فرش فروشی‌اش  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005csT
tabnak.ir/005csT