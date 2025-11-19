میلی صفحه خبر لوگو بالا
پسر لیلا زارع بازیگر شد

لیلا زارع هنرمند مطرح با انتشار تصویری اعلام کرد که پسرش نیز بازیگر شده است.
پسر لیلا زارع بازیگر شد

به گزارش تابناک؛ لیلا زارع هنرمند مطرح با انتشار تصویری اعلام کرد که پسرش نیز بازیگر شده است. تصویری از لیلا زارع بازیگر ۴۴ سالهٔ سینما و تلویزیون در پشت صحنهٔ تئاتر پسرش سپنتا را ببینید.

خوب میخواستی پسر من بازیگر بشه !!!!
چند روز بعد هم میگن پدر و مادر هیچ دخالتی در ورودم به سینما نداشت ونبوغ خودم بود!!!!
و عدالتی که نیست
