پسر لیلا زارع بازیگر شد

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0644\u06cc\u0644\u0627 \u0632\u0627\u0631\u0639 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f \u0645\u0637\u0631\u062d \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0633\u0631\u0634 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0644\u06cc\u0644\u0627 \u0632\u0627\u0631\u0639 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u06f4\u06f4 \u0633\u0627\u0644\u0647\u0654 \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u067e\u0634\u062a \u0635\u062d\u0646\u0647\u0654 \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u067e\u0633\u0631\u0634 \u0633\u067e\u0646\u062a\u0627 \u0631\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u06cc\u062f.