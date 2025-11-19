فردین برد اول را دشت کرد

فرنگی‌کار سنگین وزن ایران در روز دوم مسابقات کشتی فرنگی اولین برد را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، دومین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) پیگیری شد و فردین هدایتی کشتی‌گیر وزن ۱۳۰ کیلوگرم و دارنده مدال طلای امیدهای جهان در اولین مسابقه خود به مصاف احمد محمد از عراق رفت و اولین برد فرنگی‌کاران را در روز دوم به دست آورد.

فردن هدایتی در وقت اول با حملات پیاپی خود دو بار حریف را از تشک بیرون آن انداخت و در ادامه با اخطار امتیاز داوران سه بر صفر برنده شد اما در وقت دوم بدون این‌که اتفاق خاصی بیافتد و امتیازی رد و بدل شود، به پایان رسید تا این مسابقه سه بر صفر به سود فردین هدایتی به پایان برسد.

با توجه به حضور شش کشتی‌گیر در وزن ۱۳۰ کیلوگرم مسابقات این وزن به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود.

تیم ملی کشتی فرنگی در روز دوم این مسابقات و نماینده دارد. محمد هادی ساروی در وزن ۹۷ کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم برای کسب دو مدال به مصاف رقبای خود می‌روند.

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو مدال طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم شد. یک مدال نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک مدال برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم به دست آمد.