انتصاب مهم در دولت؛ اسماعیل سقاب به معاونت انرژی رسید

دکتر اسماعیل سقاب با حکم رئیس‌جمهور به عنوان معاون انرژی کشور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.

انتصابی که در میانه بحران‌های برق، گاز، بنزین و آب، امید تازه‌ای برای اصلاح ساختار انرژی و پایداری منابع ملی ایجاد کرده است.

کشور این روزها درگیر یکی از سخت‌ترین دوره‌های کمبود منابع انرژی است. از فشار بر شبکه برق در تابستان گرفته تا کمبود گاز و سوخت در زمستان، و هشدارها درباره بحران آب در کلان‌شهرها، همگی نشان از ضرورت مدیریت راهبردی و تصمیم‌گیری هوشمند دارند.

سازمان تازه‌تأسیس «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» با هدف کاهش ناپایداری انرژی، اصلاح الگوی مصرف و عادلانه‌سازی یارانه‌ها شکل گرفته است.

دکتر سقاب، پیش‌تر در تدوین «سند تحول قضایی» و «سند تحول دولت مردمی» نقش کلیدی داشته و سابقه‌ای درخشان در طراحی سیاست‌های کلان و مدیریت تحول دارد.

کارشناسان معتقدند حضور او در معاونت انرژی می‌تواند سرآغاز تحول در مدیریت منابع حیاتی کشور باشد.