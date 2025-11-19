حمیدرضا آذرنگ: «لری حرف زدن از زندان رفتن نجاتم داد»

شناسنامه من به خاطر اینکه برای پدربزرگم آذرنک بود و داخل شناسنامه من آذرنگ بود در ثبت احوال می گفتند خودت خط کشیدی و داشتند من را تحویل حراست می دادند.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ حمیدرضا آذرنگ بازیگر توانای کشورمان که شهرت فراوانی به خاطر توانایی اش در اجرای لهجه‌ها و گویش‌های مختلف ایران زمین دارد به تازگی در مصاحبه‌ای با هوشنگ گلمکانی در فیلم امروز دو خاطره جالب در این زمینه تعریف کرده است:

«من در ثبت احوال بودم و قرار بود با یک تئاتری به خارج از کشور برویم. شناسنامه من به خاطر اینکه برای پدربزرگم آذرنک بود و داخل شناسنامه من آذرنگ بود در ثبت احوال می‌گفتند خودت خط کشیدی و داشتند من را تحویل حراست می‌دادند.

رفتیم حراست با خودم گفتم سفر کنسل می‌شود و من را به زندان می‌فرستند. متوجه شدم که اهل لرستان هستند. به سرعت رفتم داخل و شروع کردم به لری صحبت کردن و تمام. مسئول آن قسمت گفت: «می‌گویم سرچ کنند.» و متوجه شدند که درست است و سریع در نیم ساعت کار من را راه انداختند. کم مانده بود که بروم حبس و مجرم شناخته بشوم.

این لهجه دانستن خیلی خیلی کارکرد دارد. مثلا یک مورد دیگر در نمایش کسوف که قرار بود من یک افغانی باشم در ۱۴ روز من لهجه را در آوردم. جالب است که وقتی دوستان و رفقای افاغنه آمدند و کار را دیدند با من افغانی صحبت می‌کردند و می‌پرسیدند: «برای کجای افغانستان هستی؟»

این برای من خیلی لذت بخش است که بخشی از آن مردم می‌شوم، ماکتش نمی‌شوم و فیک نیستم.»