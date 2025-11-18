به گزارش تابناک به نقل از تک فیلم، طرح ساخت اولین فیلم سینمایی «دیرین دیرین» با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک در قشم رسماً وارد مرحله اجرایی شد.

این توافق میان سازمان منطقه آزاد قشم و مؤسسه نردبان اندیشه سبز منعقد شده و محور اصلی آن تولید اثری سینمایی با الهام از فرهنگ بومی خلیج فارس و جذابیت‌های منحصر‌به‌فرد این جزیره است.

این امضا در مراسمی با حضور عادل پیغامی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، و مرتضی تسخیری، مدیرعامل مؤسسه اندیشه سبز، انجام شد. پیغامی در سخنانی «دیرین دیرین» را یکی از نمونه‌های موفق تولیدات داخلی دانست که طی سال‌ها توانسته جایگاه قابل توجهی در میان مخاطبان ایرانی و حتی بین‌المللی پیدا کند. او ابراز امیدواری کرد انتخاب قشم بتواند فصل تازه‌ای در مسیر تولید آثار فرهنگی و هنری با استاندارد جهانی ایجاد کند.

به گفته پیغامی، قشم نه‌تنها یک مقصد گردشگری شناخته‌شده است، بلکه با تاریخ کهن، پیشینه فرهنگی غنی و نقش دیرینه‌اش در ارتباطات منطقه‌ای، ظرفیت‌های مناسبی برای شکل‌گیری پروژه‌های هنری دارد. این جزیره همواره میزبان ترکیبی از سنت‌ها و فرهنگ‌های گوناگون بوده و همین ویژگی می‌تواند فضای جدیدی برای روایت‌های سینمایی ایجاد کند.

مرتضی تسخیری نیز در این مراسم توضیح داد که انتخاب قشم برای فعالیت جدید «دیرین دیرین» کاملاً آگاهانه و یکی از اهداف اصلی این مجموعه در سال‌های اخیر بوده است. او گفت: «ما در تلاشیم تا هویت ایرانی در محتوای دیرین دیرین پررنگ‌تر شود و در عین حال بتوانیم روایتی ارائه دهیم که برای مخاطب جهانی هم قابل درک باشد. لوکیشن‌های قشم و تنوع فرهنگی آن، بهترین امکان را برای ساخت یک فیلم سینمایی استاندارد فراهم می‌کند.»

طبق برنامه اعلام‌شده، این فیلم سینمایی توسط علی درخشی، خالق دیرین دیرین، در مقام نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده ساخته خواهد شد. این مجموعه از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده و با نگاه طنزآمیز به مسائل روز، به یکی از پرمخاطب‌ترین آثار انیمیشنی ایران تبدیل شده است.