مدال برنز گلوبال موزیک اواردز برای هنرمند ایرانی

یک هنرمند ایرانی موفق شد در یکی از معتبرترین جوایز موسیقی جهانی، گلوبال موزیک اواردز، افتخارآفرینی کند. این هنرمند با قطعه «بمیرید» که آهنگسازی‌شده بر اشعار مولانا، حافظ و سعدی است، موفق به کسب مدال برنز در بخش کر فیوژن این رقابت‌ها شد.

به گزارش تابناک، صابر جعفری آهنگساز اعلام کرد:

گلوبال موزیک اواردز یکی از معتبرترین جوایز موسیقی جهانی هست که هر سال از تمام دنیا موزیسین ها کارهای اورجینال خود را ارسال می‌کنند و داوری انجام می‌شود و در این سایت برندگان اعلام می‌شود که در بخش های مختلف مانند موسیقی فولک که هر ساله حداقل یک یا دو هنرمندان ایرانی در بخش برندگان حضور دارند و من در بخش کر فیوژن برنده مدال برنز شدم.

هنرمندانی که در این اثر مرا همراهی کردند: مسعود همایونی، آیدین ترکیان، آرتاشس گریگوریان، مینا جعفری، هامون هاشمی، افیک متوسیان، جمیله پولادیها، امین افشاری، موژان خسروی، بیتا رادمهر، شقایق رسولی، مریم حائری و فتانه آدی گوزل بودند.

قطعه بمیرید تک آهنگی از مجموعه آلبوم موسیقی است که من از اشعار مولانا و حافظ و سعدی برای کر فیوژن آهنگسازی کردم و همراه کر چهار صدایی سازهای شرقی و غربی مانند کمانچه و گیتار الکتریک همراهی می‌کنند و به زودی به همراه کر و ارکستر بزرگی این مجموعه در قالب یک کنسرت در یکی از تالار های تهران اجرا خواهد شد.

همچنین آهنگسازی و کارگردانی نمایش موزیکال به امید گلها را بعد از یک سال تمرین در تماشاخانه های هما و هیلاج با سی بازیگر و گروه حرکت و نوازنده و خواننده به روی صحنه خواهم برد که ژاکلین آواره و مینا جعفری از جمله بازیگران این کار هستند.

گروه پارسیکر نیز با ۲۵۰ عضو به زودی کنسرتی را برگزار خواهند کرد که قطعات و تصنیف های نوستالژیک ایرانی و چند قطعه آهنگسازی خودم در این مجموعه اجرا خواهد شد.

۲۶ آبان به مناسبت تولد شاعر عزیز شمس لنگرودی با همکاری موسسه نوین کتاب آلبومی به نام آرام باش عزیز من به همراه دکلمه هایی که توسط خود شاعر ضبط شده است با آهنگسازی بنده و خوانندگی خودم و برادر و خواهرم مینا جعفری و صادق جعفری و نوازندگی فلوت آرتاسش گریگوریان منتشر خواهد شد که بعد از انتشار کنسرت های این آلبوم نیز در تهران و شهرهای دیگر به همراه کر و ارکستر آغاز خواهد شد.

بعد از اتمام اجرای نمایش موزیکال به امید گلها در حال نویسندگی و آهنگسازی موزیکال دیگری هستم که زندگینامه یکی از بزرگترین خواننده های پاپ تاریخ موسیقی جهان خواهد بود که با سازهای ایرانی اجرا خواهد شد و زوایایی دیگر از زندگی این هنرمند را مخاطب نمایش خواهد دید.