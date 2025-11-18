سومین عضو شورای شهر کرمانشاه بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از آفتاب؛ سومین عضو شورای شهر کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان بازداشت شد. پیش از این نیز دو نفر دیگر از اعضای شورا دستگیر شده بودند و مجموعه بازداشت‌ها امروز با دستگیری سومین عضو ادامه یافت.

بر اساس این گزارش، هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورا‌ها در جلسه روز پنجم آبان ۱۴۰۴ با بررسی‌های تکمیلی و تحقیق میدانی تیم کارشناسی، با اکثریت قریب به اتفاق رأی به انحلال شورای شهر کرمانشاه داد.

دلیل این تصمیم، قصور شورای شهر در انجام وظایف قانونی، ناتوانی در تشکیل هیئت‌رئیسه و معطل ماندن امور شهر و شهروندان عنوان شده است.

همچنین طی ماه‌های اخیر، تعدادی از شهرداران مناطق، مدیران و کارمندان شهرداری کرمانشاه نیز به دلیل تخلفات مختلف توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شده‌اند.