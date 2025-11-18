سپاهان مدافع چپش را از دست داد

میلاد زکی‌پور، مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان، که به‌تازگی از بند مصدومیت همسترینگ رها شده بود، این بار از ناحیه ساق پا دچار مصدومیت شده است.

میلاد زکی‌پور مدافع چپ تیم فوتبال سپاهان دوباره مصدم شد. این بازیکن که سابقه حضور در استقلال را هم در کارنامه دارد بعد از رهایی از بند مصدومیت قبلی که از ناحیه همسترینگ بود، این بار از ناحیه ساق پا مصدوم شده است.

بر اساس این گزارش، خبر‌هایی در مورد دوری دو ماهه این بازیکن از میادین شنیده می‌شود ولی یکی از مربیان سپاهان گفت، بعید است دوره نقاهت این مصدومیت بیشتر از دو یا سه هفته طول بکشد. با این اوصاف زکی پور قطعا جام حذفی را از دست خواهد داد.

قرار است زکی‌پور هفته آینده دوباره MRI بگیرد تا پزشکان وضعیت او را مورد بررسی قرار دهند.