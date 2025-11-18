روبینیو، بازیکن سابق رئال مادرید، که به جرم تجاوز گروهی به ۹ سال حبس محکوم شده، موفق شد درخواست انتقال خود به زندان دیگری را به تصویب برساند.

روبینیو از زندانی با قاتلان معروف خداحافظی کرد. بازیکن سابق رئال مادرید به زندان دیگری منتقل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، روبینیو، که به جرم تجاوز گروهی به ۹ سال حبس محکوم شده، موفق شد درخواست انتقال خود به زندان دیگری را به تصویب برساند. بازیکن سابق رئال مادرید (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸) از زندان ترممبه (که در برزیل به «زندان مشاهیر» معروف است) به زندان لیمیرا در داخل ایالت سائوپائولو منتقل شد.

این فوتبالیست ۴۱ ساله در سال ۲۰۲۲ در ایتالیا به جرم تجاوز گروهی که در سال ۲۰۱۳ در این کشور رخ داده بود، به ۹ سال زندان محکوم شد و از مارس ۲۰۲۴ در زندان ترممبه بود. دبیرخانه اداره زندان‌های ایالت سائوپائولو تأیید کرد که انتقال او به مرکز بازپروری لیمیرا بنا به درخواست وکلای روبینیو انجام شده است.

چرا روبینیو زندانش را عوض کرد؟

روزنامه «او گلوبو» گزارش داد که اواخر اکتبر وکلای روبینیو درخواست انتقال او به زندان دیگری در ایالت سائوپائولو را مطرح کردند، اما در ابتدا دادگاه این درخواست را رد کرد و اعلام کرد که باید مستقیماً به دبیرخانه اداره زندان‌ها ارائه شود. در متن درخواست، وکلای مدافع تأکید کردند که روبینیو رفتار کاملاً نمونه‌ای داشته، هیچ سابقه انضباطی ندارد، مجرم اولیه (با فقط یک محکومیت) است و سه گزینه پیشنهادی داد: براگانسا پائولیستا، ریو کلارو و لیمیرا. در نهایت او به لیمیرا منتقل شد.

درخواست کاهش مجازات به خاطر گذراندن دوره آموزشی

وکلای روبینیو (که سابقه بازی در سانتوس، رئال مادرید، منچسترسیتی، میلان، گوانگ‌ژو اورگرانده، اتلتیکو مینیرو، سیواس‌اسپور و باشاک‌شهیر استانبول را دارد) همچنین درخواست کاهش ۵۰ روزه مجازات او را به دلیل گذراندن دوره حرفه‌ای «الکترونیک پایه، رادیو و تلویزیون» مطرح کردند، اما دادگاه این درخواست را رد کرد.

روبینیو در سال ۲۰۲۰ از فوتبال خداحافظی کرد، اما حتی در زندان هم فوتبال بخشی از زندگی‌اش بود و معمولاً در زمین خاکی زندان ترممبه بازی می‌کرد.

زندان شماره ۲ ترممبه؛ زندان مشاهیر برزیل

زندان دکتر ژوزه آگوستو سزار سالگادو (معروف به ترممبه) دارای ۴۳۰ زندانی است که در سلول‌هایی بین ۹ تا ۱۵ متر مربع (حداکثر ۶ نفر در هر سلول) نگهداری می‌شوند.

قاتلان معروفی که روبینیو با آن‌ها هم‌سلولی بود

در این زندان افراد سرشناسی مانند سیاستمداران (لویز استوائو)، سلبریتی‌ها و قاتلان معروف نگهداری می‌شوند؛ از جمله:

- الکساندر ناردونی (پرت کردن دخترخوانده‌اش از طبقه ششم)

- کریستیان کراوینیوس (یکی از قاتلان خانواده فون ریشتهوفن)

- روژه عبدالمسیح (پزشکی که به ۳۹ بیمار بیهوش‌شده تجاوز کرد)

- لیندمبرگ آلوز (قاتل دوست‌دختر سابقش)