نانسی عجرم وارد سینمای ایران شد

ستاره موسیقی عرب «نانسی عجرم» در اکران حوزه کشورهای عرب انیمیشن «پسر دلفینی ۲» رسما به عنوان خواننده تیتراژ انتخاب شده و این همکاری در اکران انیمیشن ایرانی در جده عربستان رونمایی خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۹۱۱
| |
1093 بازدید

نانسی عجرم وارد سینمای ایران شد

به گزارش تابناک به نقل از چارسو فرهنگ؛ ستاره موسیقی عرب «نانسی عجرم» در اکران حوزه کشور‌های عرب انیمیشن «پسر دلفینی ۲» رسما به عنوان خواننده تیتراژ انتخاب شده و این همکاری در اکران انیمیشن ایرانی در جده عربستان رونمایی خواهد شد.

نسخه جهانی «پسر دلفینی ۲»، این انیمیشن ایرانی، ۸ ژانویه در جده عربستان و به مرور در کشور‌های عربی اکران خواهد شد تا ورژن جهانی این انیمیشن موفق، رونمایی شود.

«پسر دلفینی» در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم پویانمایی (انیمیشن) شد. بخش پخش عربی این اثر که با مشارکت و سرمایه‌گذاری خارجی تهیه و تولید شده است، از سوی کمپانی Sky Frame (که در اقصی نقاط جهان دفتر فعال دارد)، به کمپانی اماراتی PHF واگذار شده است.

این شرکت، نانسی عجرم معروف‌ترین خواننده جهان عرب را برای اکران بخش عرب رسماً به‌عنوان خواننده انتخاب کرده است که با دو قطعه در این انیمیشن ایرانی حضور دارد و کلیه هزینه‌های این انتخاب هیجان‌انگیز را متقبل شده‌اند.

نانسی عجرم پسر دلفینی 2 عربستان اکران
