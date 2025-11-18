صنعت بازی‌های ویدئویی در ایران با ۲۹ میلیون بازیکن و گردش مالی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. غلبه بازی‌های موبایلی، حضور ۳۸ درصدی زنان و میانگین روزانه ۸۳ دقیقه بازی، نشان‌دهنده نهادینه‌شدن بازی در سبک زندگی ایرانیان است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ صنعت بازی‌های ویدئویی در ایران طی سال‌های اخیر با رشد قابل‌توجهی همراه بوده و اکنون به یکی از مهم‌ترین زیست‌جهان‌های فرهنگی جامعه ایرانی تبدیل شده است. براساس آخرین گزارش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، جمعیت بازیکنان ایرانی به حدود ۲۹ میلیون نفر رسیده است؛ عددی که نشان می‌دهد بازی‌های دیجیتال دیگر صرفاً یک سرگرمی محدود یا گروهی نیستند، بلکه بخش گسترده‌ای از شهروندان از کودکان تا بزرگسالان به‌نوعی در این فضا فعال‌اند و با آن ارتباط روزمره دارند. افزایش استفاده از فناوری‌های دیجیتال، توسعه زیرساخت‌های اینترنت، دسترسی گسترده به گوشی‌های هوشمند و ظهور سبک‌های نوین زندگی، مسیر رشد بازی‌ها را در ایران همسو با روند‌های جهانی تقویت کرده است. این صنعت امروز نه‌تنها یک سرگرمی، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از الگو‌های فرهنگی، اقتصادی و ارتباطی جامعه محسوب می‌شود.

ترکیب جمعیتی بازیکنان: مشارکت گسترده‌تر زنانیکی از نکات مهم گزارش، سهم جنسیتی جامعه بازی‌کنندگان است. مطابق داده‌های اعلام‌شده، ۶۲ درصد بازیکنان را مردان و ۳۸ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. اگرچه همچنان سهم مردان بیشتر است، اما حضور ۵۸ دقیقه‌ای زنان نشان‌دهنده تغییر تدریجی کلیشه‌های گذشته درباره «مردانه بودن» بازی‌های ویدئویی است. البته میانگین بازی آقایان ۹۸ دقیقه است. این روند می‌تواند در آینده به رشد محتوای بومی‌سازی‌شده برای زنان، افزایش بازیکنان حرفه‌ای زن و توسعه جوامع آنلاین زنانه منجر شود. یکی از شاخص‌های مهم دیگر در این گزارش، میانگین ۸۳ دقیقه بازی روزانه برای بازیکنان ایرانی است. این عدد بیانگر آن است که بازی‌کردن به بخشی ثابت از برنامه روزانه بسیاری از افراد تبدیل شده است؛ همان‌طور که تماشای فیلم، گوش‌دادن به موسیقی یا استفاده از شبکه‌های اجتماعی جزئی از عادات زندگی مدرن هستند. غلبه مطلق گوشی هوشمند: آینده بازار در دست موبایلهمگام با روند‌های جهانی، گوشی هوشمند مهم‌ترین بستر تجربه بازی در ایران به شمار می‌رود. طبق گزارش، ۸۶ درصد بازیکنان از موبایل برای بازی استفاده می‌کنند. این عدد نشان می‌دهد که گوشی، به دلیل دسترسی آسان، مقرون‌به‌صرفه بودن و تنوع گسترده بازی‌ها، در ایران به سکوی اصلی مصرف تبدیل شده است.

البته بازی‌های ایرانی در سال‌های گذشته مورد توجه بیشتری قرار گرفته بود، اما از بنا به گفته فرزانه شریفی در میان بازی‌های محبوب، تنها آمیرزا به‌عنوان یک بازی ایرانی در سبد مصرفی بازیکنان جوان ۱۸ تا ۳۴ سال دیده می‌شود. بازی‌هایی مانند فوتبال، ماینکرفت (Minecraft)، کالاف دیوتی (Call of Duty) و GTA جزو محبوب‌ترین‌ها هستند. این در حالی است که در سال ۱۴۰۰، سه بازی ایرانی در بین بازی‌های محبوب قرار داشتند که این عدد در سال ۱۴۰۲ به دو بازی کاهش یافته است. بازی روی چند پلتفرم: بلوغ سلیقه و افزایش انتظاراتبراساس گزارش،۳۸ درصد کاربران از چند پلتفرم برای بازی استفاده می‌کنند. این تغییر بیانگر افزایش سطح تجربه و توقعات فنی بازیکنان است. بازیکنانی که به سراغ کنسول، رایانه و موبایل می‌روند، اغلب:توجه بیشتری به کیفیت گرافیکی و تکنیکی دارند، در سبک‌های متنوع‌تری بازی می‌کنند، تعامل گسترده‌تری با جوامع بازی دارند. این گروه می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری بازار‌های حرفه‌ای‌تر، مانند ورزش‌های الکترونیکی، خرید‌های درون‌برنامه‌ای پیشرفته و حتی تولید محتوای مرتبط با گیم داشته باشد. گردش مالی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومانیکی از برجسته‌ترین بخش‌های گزارش، اعلام بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد سالانه در صنعت بازی است. این رقم عظیم نشان می‌دهد که بازی، علاوه بر جنبه فرهنگی، یک بازار اقتصادی بسیار جدی در کشور است.

گزارش جدید بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نشان می‌دهد که صنعت بازی در ایران به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک سرگرمی یا فعالیت تفننی دانست. با۲۹ میلیون بازیکن فعال، مشارکت قابل‌توجه زنان، میانگین زمانی بالای بازی، سلطه گوشی‌های هوشمند، تعدد پلتفرم‌ها و گردش مالی چند ده هزار میلیارد تومانی، بازی‌های ویدئویی اکنون به بخش مهمی از فرهنگ، اقتصاد و زندگی روزمره ایرانیان تبدیل شده‌اند. توجه به این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی، اشتغال‌زایی جوانان، ارتقای تولید ملی و حتی شکل‌دهی به آینده تعاملات اجتماعی و سبک زندگی در ایران داشته باشد.