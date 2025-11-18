به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سردار حسین رحیمی امروز در حاشیه نخستین همایش سراسری پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی با حضور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قاچاق فرآوردههای نفتی سالانه حدود ۵.۲ میلیارد لیتر است، که عددی وحشتناک و تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور محسوب میشود، گفت: راهکار مقابله، همافزایی و همکاری نزدیک دستگاههایی است که سهمیه دریافت میکنند، وزارت نفت و پلیس فراجا به عنوان اصلیترین نهاد مبارزه با قاچاق، کنار هم قرار گیرند تا جریان قاچاق سوخت محدود و کنترل شود.
وی ادامه داد: امروز ارتباط ما با وزارت نفت و شرکت ملی پالایش بسیار خوب شده و تعاملات روزبهروز بیشتر خواهد شد. همانطور که قبلاً هم اعلام کردم، چهار رکن اصلی شامل پلیس، وزارت نفت، دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید با انرژی و همدلی در کنار هم قرار گیرند تا آثار مثبت این همکاری برای جامعه مشهود شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: برخورد با شبکههای اصلی و دانهدرشت قاچاقچیان ادامه دارد. نمونهای از این اقدامات، هفته گذشته پس از یک سال کار مستمر، منجر به اعمال جریمه سنگین برای یک باند به مبلغ حدود ۱۱ همت شد. کمتر از یک ساعت این مبلغ را به حساب قوه قضائیه واریز کردند.
وی ادامه داد: برخی از این افراد به راحتی قادر به پرداخت جریمههای سنگین خود هستند که نشاندهنده سود بالای فعالیتهای قاچاقچیان است.
سردار رحیمی همچنین هشدار داد: برخی تلاش میکنند قاچاق را در جامعه عادی جلوه دهند؛ این یک جریان خزنده و خطرناک است و پلیس با آن مقابله میکند. قاچاق شامل همه کالاها، از سوخت گرفته تا پوشاک، لوازم صوتی و تصویری، و کالاهای بهداشتی میشود و ما شبکههای اصلی قاچاقچیان را شناسایی و هدف قرار دادهایم.
سردار رحیمی به آییننامه جدید حمل یکسره و برخی تلاشها برای دور زدن قانون مبارزه با قاچاق نیز اعتراض کرد و گفت: با این اقدامات، قاچاق قانونی جلوه داده میشود؛ کامیونها کالاها را بدون شفافیت از بنادر به شهرها منتقل میکنند. پلیس هیچگاه مخالف واردات قانونی کالاهای مورد نیاز کشور نیست، اما هرگونه ورود کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و رعایت قوانین، قاچاق محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.
سردار رحیمی در پایان تأکید کرد: با ادامه همکاری پلیس، وزارت نفت، دستگاه قضایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، جریان قاچاق سوخت و کالاهای کلان به طور جدی مهار خواهد شد و این هشدار را به کسانی میدهیم که تلاش میکنند قاچاق را عادی کنند، که هیچ چشمپوشی نسبت به این اقدامات وجود نخواهد داشت.