شعار مشترک هیأت‌ها در فاطمیه ۱۴۰۴ 

شعار مشترک هیأت‌های مذهبی در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴ «رمز پیروزی ما یا زهراست» اعلام شد.
شعار مشترک هیأت‌ها در فاطمیه ۱۴۰۴ 

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، شورای هماهنگی شبکه‌های هیأت و تشکل‌های دینی کشور شعار مشترک هیأت‌های مذهبی در ایام فاطمیه سال ۱۴۰۴ را «رمز پیروزی ما یا زهراست» اعلام کرد.

شعار مورد اشاره، با هدف ایجاد وحدت رویه و انسجام محتوایی در برنامه‌ها و فعالیت‌های تبلیغی هیأت‌ها در سراسر کشور و با جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای فعالان و مسئولان هیأت‌های مذهبی انتخاب شد.

این‌اقدام در ادامه رویکرد سال‌های  گذشته سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در تعیین شعارهای مشترک فصلی و مناسبتی و با هدف تقویت هم‌افزایی، هماهنگی و تولید محتوای یکپارچه در برنامه‌های عزاداری و فرهنگی هیأت‌ها انجام شده است.

ایام فاطمیه فاطمیه شهادت حضرت زهرا فاطمه زهرا شیعه هیاتی ها هیات عزاداری
