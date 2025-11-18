عکس: هفته دیزاین تهران

ششمین هفته دیزاین تهران با شعار «میراث پویا، آینده پایدار» به‌مدت شش روز برگزار شد؛ رویدادی که به پلتفرمی زنده برای گفت‌وگوی میان طراحان، هنرمندان و صنعتگران بدل شد. در بخش‌های متنوع این برنامه از نمایشگاه و مسابقات طراحی تا پنل‌های تخصصی و فشن‌دیزاین، جریان نوآوری و بازخوانی میراث ایرانی در قالب طراحی معاصر به نمایش درآمد و با استقبال گسترده از سوی مخاطبان همراه شد.