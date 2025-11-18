میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۸۷۷
بازدید: ۷

عکس: هفته دیزاین تهران

ششمین هفته دیزاین تهران با شعار «میراث پویا، آینده پایدار» به‌مدت شش روز برگزار شد؛ رویدادی که به پلتفرمی زنده برای گفت‌وگوی میان طراحان، هنرمندان و صنعتگران بدل شد. در بخش‌های متنوع این برنامه از نمایشگاه و مسابقات طراحی تا پنل‌های تخصصی و فشن‌دیزاین، جریان نوآوری و بازخوانی میراث ایرانی در قالب طراحی معاصر به نمایش درآمد و با استقبال گسترده از سوی مخاطبان همراه شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری هفته دیزاین تهران مسابقات طراحی فشن‌دیزاین تهران
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.