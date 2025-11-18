میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۰۸۶۴
بازدید: ۵۹۹
نظرات: ۱

عکس: سفر معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه

معاون اول رئیس‌جمهور به منظور شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای عازم روسیه شد و با نخست وزیر روسیه دیدار وگفتگو کرد. ایشان در خلال این سفر دیدارهایی با جمعی از دیپلمات‌های ایرانی مقیم روسیه، نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های روسیه و فعالین اقتصادی و تجار ایرانی مقیم روسیه برگزار کردند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری معاون اول رئیس جمهور دکتر عارف اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای روسیه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶
مارکوپولو‌
پاسخ
0
0