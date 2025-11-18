عکس: سفر معاون اول رئیسجمهور به روسیه
معاون اول رئیسجمهور به منظور شرکت و سخنرانی در بیست و چهارمین اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای عازم روسیه شد و با نخست وزیر روسیه دیدار وگفتگو کرد. ایشان در خلال این سفر دیدارهایی با جمعی از دیپلماتهای ایرانی مقیم روسیه، نمایندگان دانشجویان ایرانی دانشگاههای روسیه و فعالین اقتصادی و تجار ایرانی مقیم روسیه برگزار کردند.
