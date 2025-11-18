میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| ۳ فینالیست در کشتی فرنگی

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در یازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز سه شنبه ۲۷ آبان پیگیری می شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۸۴۷
| |
1642 بازدید

زنده از عربستان| ۳ فینالیست در کشتی فرنگی

 

ورزشکاران کشورمان در یازدهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.

شکست مردان هندبال ایران مقابل امارات
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۴:۰۴

زنده از عربستان| ۳ فینالیست در کشتی فرنگی

تیم ملی هندبال مردان ایران در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض مقابل امارات شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم ملی هندبال ایران در سومین و آخرین دیدار خود از دور گروهی مسابقات هندبال بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از ساعت ۱۲:۳۰ سه‌شنبه، ۲۷ آبان به مصاف امارات رفتند و با نتیجه ۲۵ بر ۲۸ شکست خورد.

به این ترتیب شاگردان کاستیو در تیم ایران با شکست مقابل قطر و امارات و پیروزی برابر مالدیو در رتبه سوم گروه A قرار گرفتند و از صعود به نیمه‌نهایی بازماندند.

علیرضا پاکدل رییس فدراسیون هندبال نیز در سالن مسابقه حضور داشت و نظاره‌گر این دیدار بود. 

نتایج کامل مسابقات تیم ملی ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض به شرح زیر است:

ایران ۲۳ - قطر ۳۹

ایران ۵۷ - مالدیو ۱۴

ایران ۲۵ - امارات ۲۸ 

علی رحیمی کازرونی، امیرحسین فیروزبخت، محمد غلامی، یاسین کبیریان‌جو، میلاد قلندری، افشین صادقی، کیانوش پالاد، رضا شجاعی، شهاب صادق‌زاده، محمدرضا کاظمی، آرمان رحمانی، وحید مسعودی، صابر حیدری، سعید علی اکبری، امیدرضا سرپوشی و یونس آثاری بازیکنان تیم ملی هندبال مردان ایران در این بازی‌ها هستند.

محسن کرباسچی سرپرست، رافائل کاستیو سرمربی، مجید رحیمی‌زاده مربی و علی بخشی ماسور نیز کادر تیم ملی هندبال مردان ایران را تشکیل می‌دهند.

فرخی هم سومین فینالیست ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۵

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

غلامرضا فرخی در مرحله نیمه‌نهایی مقابل آسان ژانیشف از قرقیزستان  به برتری رسید تا سومین فینالیست ایران باشد. 


به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و غلامرضا فرخی دارنده مدال طلای جهان در مرحله‌نیمه‌نهایی وزن ۸۷ کیلوگرم مقابل آسان ژانیف  قرقیزستانی برگزار کرد و در یک کشتی سخت و نفس‌گیر ۷ بر ۶ به برتری رسید. 

غلامرضا فرخی بعد از استراحت در دور نخست در دور دوم اسلام عباس‌اف را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. در نیمه نهایی هم آسان از قرقیزستان را شکست داد. 

غلامرضا فرخی با این برد به فینال وزن ۸۷ مسابقات کشتی فرنگی  رسید تا سومین کشتی‌گیر ایران باشد که به فبنال می‌رسد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف فینال رسیدند و علی احمدی‌وفا هم در دیدار رده‌بندی حضور دارد.

عبدی نخستین فینالیست کشتی فرنگی
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۴

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان ، در وزن 77 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های کشورهای اسلامی امیر عبدی در دور نخست با نتیجه 9 بر صفر اولوی غنی زاده قهرمان جهان از آذربایجان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 8 بر صفر حبیب جان ظهوراف از تاجیکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله به مصاف عبداله علی اف از ازبکستان رفت و با شکست ۶ بر صفر حریفش راهی فینال شد.

سعید اسماعیلی دومین فینالیست ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۱

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
سعید اسماعیلی در مسابقه نیمه‌نهایی خود با برتری قاطعانه مقابل حریف ازبکستانی به برتری رسید و به فینال راه یافت. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۶۷ کیلوگرم در مرحله نیمه‌نهایی مقابل حریف ازبکستانی برگزار کرد و یک برد قاطعانه را کسب کرد. 

سعید اسماعیلی در این مسابقه با نتیجه ۹ بر صفر مقابل کشتی‌گیر ازبکستانی به برتری رسید تا هم دومین فینالیست ایران باشد و هم انتقام شکست احمدی‌وفا را بگیرد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

احمدی وفا به فینال نرسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۳:۱۰

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

علی احمدی‌وفا در مصاف با کشتی‌گیر ازبکستان  در مرحله نیمه نهایی شکست خورد و از راه‌یابی به فینال باز ماند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و علی احمدی‌وفا کشتی‌گیر خوزستانی ایران در دومین رقابت خود به مصاف علیشیر‌گانیف با نتیجه هشت بر صفر شکست خورد. 

علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله نیمه‌ نهایی مقابل علیشیر گانیف شکست خورد و از راه‌یابی به دیدار فینال بازماند. 

احمدی وفا در حالی‌که چهار بر صفر عقب افتاده بود با اجرای کول تنداز حریف ازبک حود غافلگیر شد و با نتیجه هشت بر صفر شکست خورد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

شروع اسماعیلی با ضربه فنی
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۲:۳۰

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

سعید اسماعیلی در اولین مسابقه خود با برتری قاطعانه مقابل عارف محمدی به برتری رسید. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و سعید اسماعیلی دارنده مدال طلای جهان و المپیک در وزن ۶۷ کیلوگرم اولین رقابت خود را مقابل عارف محمدی کشتی‌گیر ایرانی قطر  برگزار کرد و یک برد قاطعانه را کسب کرد. 

سعید اسماعیلی که در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شده بود، در  دور دوم به مصاف عارف محمدی رفت و با نتیجه هشت بر صفر در همان وقت اول به برتری رسید. 

سعید اسماعیلی هم با این برد به نیمه‌نهایی مسابقات در وزن ۶۷ کیلوگرم رسید. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

راهیابی امیریان به فینال ٨٠٠ متر
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۴۴

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

علی مرادیان با ثبت رکورد ١ دقیقه و ۵١ ثانیه به فینال دوی ٨٠٠ متر راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، رقابت های دومیدانی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی صبح امروز با برگزاری دو ٨٠٠ متر پیگیری شد و علی امیریان با ثبت رکورد ١ دقیقه و  ۵١ ثانیه و با کسب عنوان سوم به فینال صعود کرد.

نمایندگان قطر و مراکش نیز پیش از مرادیان خط پایان عبور کردند. پیش از این صعود نمایندگان کویت و ازبکستان نیز به فینال مسجل شده بود.

گفتنی است علی امیریان با رکورد ١ دقیقه و ۴۴ ثانیه وارد این با ی ها شده و با توجه به نزدیکی رکوردها، کسب مدال توسط وی دور از دسترس نیست. 

فینال رقابت های دو ٨٠٠ متر پنج شنبه شب در ورزشگاه فیصل بن فهد ریاض پیگیری خواهد شد.

کولاک عبدی در ریاض
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۳۹

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی

امیر عبدی در دومین مسابقه خود با برتری قاطعانه مقابل حریف خود توانست دومین برد را هم با ضربه فنی کسب کند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و امیر عبدی کشتی‌گیر  ایران در دومین رقابت به مصاف ژورواف از تاجیکستان رفت.
امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم بعد از غلبه غنی‌زاده از آذربایجان به مصاف ژوراف از تاجیکستان رفت و این مسابقه را هم با ضربه فنی برنده شد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

احمدی وفا هم با برد شروع کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۳۷

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
علی احمدی‌وفا با برتری قاطعانه مقابل حریف  تاجیکستان خود توانست یک برد قاطعانه  را کسب کند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و علی احمدی‌وفا کشتی‌گیر خوزستانی ایران در اولین رقابت به مصاف اسلام‌جان عزیزاف از تاجیکستان رفت. 

علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم در همان دور نخست به مصاف عزیزاف از تاجیکستان رفت و در همان تایم اول چهار بر صفر عقب افتاد اما خیلی زود با کسب ۳ امتیاز اختلاف را در وقت اول کم کرد. 

احمدی وفا در وقت دوم با اجرای سالتونه بارانداز و یک خاک ۱۰ بر ۴ برنده شد. 

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم، سعید اسماعیلی  در وزن ۶۷ کیلوگرم، امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف رقبا می‌روند.

عبدی اولین برد کشتی فرنگی را دشت کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ - ۱۱:۰۴

زنده از عربستان| در انتظار غوغای کشتی
امیر عبدی با برتری قاطعانه مقابل حریف مطرح آذربایجانی خود توانست اولین برد ایران را کسب کند. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، اولین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) آغاز شد و امیر عبدی به عنوان اولین کشتی‌گیر ایران به روی تشک رفت. 

امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم در همان دور نخست به مصاف غنی‌زاده از آذربایجان دارنده مدال جهانی رفت و در همان تایم اول با یک خاک کردن و البته اجرای سالتونه بارانداز هشت بر صفر برنده شد. 

امیر عبدی در این مسابقه یک برد عالی را کسب کرد و حالا منتظر مشخص شدن حریفش در مرحله بعد است.

کشتی فرنگی کشتی آزاد همبستگی کشور‌های اسلامی مسابقات مدال
الی گشت
