آبروریزی رذل اهل ایران در استانبول را ببینید

در پی انتشار ویدیوی ضرب‌ و جرح شدید یک کارگر رستوران در منطقه بی‌اوغلو استانبول، پلیس ترکیه بهادر اونلو مشهور به بهادر وحشی، از اوباش اهل ایران ساکن استانبول را به اتهام ضرب و جرح عمدی بازداشت و رستورانش با پلمپ کرد. بهادر اونلو کارگر رستوران خود را به‌دلیل ادعای سرقت مورد ضرب و جرح شدید قرار داد. در ویدئویی که از سوی خود او ضبط شده، مشخص است که او ابتدا با مشت و لگد به کارمند حمله کرده و سپس با چوب بیسبال او را می‌زند. لحظات ضرب و شتم این کارگر و بازداشت این وحشی را می‌بینید.