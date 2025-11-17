حمله قاچاقچی چوب به جنگلبانان آملی با داس و تبر

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: قاچاقچی چوب درحال حمل چوب آلات گونههای ارزشمند جنگلی بود که با حضور به موقع جنگبانان امامزاده عبدالله و نیروهای حفاظت جنگلی یکی از شرکتهای بهرهبردار مواجه شد.
وی افزود: فرد قاچاقچی در ابتدا با دراختیار داشتن داس و تبر قطع درخت، تلاش کرد تا با جنگلبانانی که در تلاش برای باز پسگیری چوب آلات قطع شده بودند، درگیری ایجاد کند که پس از بحث و بگو ومگوهای رایج، درنهایت با وجود مقاومت زیاد، زمینگیر شد.
وی در پایان گفت: این قاچاقچی حرفهای چوب بازداشت و روانه زندان شد و پرونده قضایی وی در حال پیگیری است.