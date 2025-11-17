میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله قاچاقچی چوب به جنگلبانان آملی با داس و تبر

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: قاچاقچی چوب درحال حمل چوب‌آلات گونه‌های ارزشمند جنگلی بود که بازداشت شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۷۸۹
| |
257 بازدید

حمله قاچاقچی چوب به جنگلبانان آملی با داس و تبر

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری گفت: قاچاقچی چوب درحال حمل چوب آلات گونه‌های ارزشمند جنگلی بود که با حضور به موقع جنگبانان امامزاده عبدالله و نیروهای حفاظت جنگلی یکی از شرکت‌های بهره‌بردار مواجه شد.

وی افزود: فرد قاچاقچی در ابتدا با دراختیار داشتن داس و تبر  قطع درخت، تلاش کرد تا با جنگلبانانی که در تلاش برای باز پس‌گیری چوب آلات قطع شده بودند، درگیری ایجاد کند که پس از بحث و بگو ومگوهای رایج، درنهایت با وجود مقاومت زیاد، زمین‌گیر شد.

وی در پایان گفت: این قاچاقچی حرفه‌ای چوب بازداشت و روانه زندان شد و پرونده قضایی وی در حال پیگیری است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مازندران آمل قاچاق چوب قاچاقچی چوب جنگلبانان
آیا ولیعهد عربستان در سفر آمریکا جنگنده‌های اف-۳۵ را به دست می‌آورد؟
بیدارباش «تاکایچی» به اژدهای خفته؛ عدم ورود گردشگران چینی چه تأثیری بر اقتصاد ژاپن دارد؟
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قاچاقچی حرفه‌ای چوب در آمل بازداشت شد
دروازه مقاومت در ورودی شهر آمل احداث می‌شود
تلاش‌ها برای مهار آتش‌سوزیِ جنگل‌های مازندران
بافت تاریخی آمل
تخریب ۱۵ واحد مسکونی در آمل بر اثر طوفان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۲ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۳۶ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۶ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۲ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۸۱ نظر)
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!  (۷۱ نظر)
لحظات انهدام هواپیمای متجاوز توسط اف-16 ونزوئلا  (۶۷ نظر)
بحران نان در آستانه نیمه دوم سال / زنگ خطر ورشکستگی سراسری به صدا درآمد  (۶۵ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۴ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۲ نظر)
تصاویر دختران الهام علی اف که نفتکش‌شان توسط ایران توقیف شد  (۶۰ نظر)
مالک بانک آینده به عنوان «خادم ملت» معرفی شد!  (۵۹ نظر)
tabnak.ir/005cnd
tabnak.ir/005cnd