فیلم
>>
طبیعت و جغرافیا
کد خبر:۱۳۴۰۶۶۳
تاریخ انتشار: ۱۰:۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶
17 November 2025
نبض خبر
اولین تصاویر بارش برف در ارتفاعات تهران
سامانه بارشی به ارتفاعات تهران هم رسید و ایستگاه هفت توچال برفی شد. امروز صبح هم در برخی مناطق تهران شاهد بارندگی بودیم.
برچسبها:
نبض خبر
توچال
ویدیو
بارش برف
تهران
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی