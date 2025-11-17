میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایران

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در دهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی امروز دوشنبه ۲۶ آبان پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۶۵۵
| |
796 بازدید

زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایران

ورزشکاران کشورمان در ذهمین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی برای مدال‌های خوشرنگ تلاش می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دنبال می‌شود.
 
هندبال ایران - مالدیو برتری ۴٩ بر ١٣ دختران ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۱۳

تیم هندبال بانوان در دیداری یک طرفه موفق به شکست ۴٩ بر ١٣ مالدیو شد. 

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم هندبال زنان ایران امروز دوشنبه به مصاف تیم هندبال مالدیو رفت و همانطور که انتظار می رفت در دیداری یک طرفه با نتیجه  ۴٩ بر ١٣ موفق به شکست حریف خود شده است.

گفتنی است تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در دیدار اول خود مغلوب ترکیه شد و در دیدار دوم نیز مقابل گینه به برتری رسید.

تیم هندبال بانوان کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف قزاقستان خواهد رفتزنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایران

احمدی در گام نخست هوگوپوش بحرین را شکست داد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۲:۰۴
زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایرانبه گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز( دوشنبه ۲۶ آبان ماه) آغاز شد و علی احمدی نماینده وزن ۸۲+ کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی و در نخستین مبارزه به مصاف «عبدالعزیز دوساری» از کشور بحرین رفت.
 
این دیدار را در راند نخست با نتیجه ۳ بر صفر به سود نماینده کشورمان تمام شد.
 
در راند دوم نیز احمدی با نتیجه ۹ بر صفر حریف خود را شکست داد و به مرحله یک چهارنهایی راه یافت.
 
احمدی در دومین مبارزه باید به مصاف آتسلی  تکواندوکار عنوان دار جهانی برود.
 
لازم ‌به ذکر است، ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد دو مدال نقره، هستی محمدی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم سه مدال برنز تا کنون برای تیم ملی تکواندو کشورمان کسب کرده اند.
 
هدایت تیم ملی تکواندو مردان برعهده مجید افلاکی است، مهروز ساعی نیز سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان است.
اسکندرنیا بازی را به هوگوپوش ازبکستان واگذار کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۱۱:۲۳
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، سومین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، از صبح امروز( دوشنبه ۲۶ آبان ماه) آغاز شد و فاطمه اسکندرنیا نماینده وزن ۶۳- کیلوگرم تیم ملی تکواندو بانوان  کشورمان در مرحله یک هشتم نهایی و در نخستین مبارزه به مصاف «دیارووآخون عزیزاوف» ازبکستان رفت و این دیدار را در راند نخست با نتیجه  ۹ بر ۶  بازی را واگذار کرد. 
 
در راند دوم نیز  اسکندرنیا بازی را با نتیجه ۱۷ بر ۴ مقابل حریف ازبکستانی واگذار کرد.
 
اسکندرنیا برای رسیدن به جدول شانس مجدد، باید منتظر راه یابی نماینده ازبکستان به فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی باشد.
 
لازم ‌به ذکر است، ساینا کریمی و علی اصغر علیمرادیان دو مدال طلا، امیررضا صادقیان و یلدا ولی نژاد دو مدال نقره، هستی محمدی، علی خوش روش و روژان گودرزی هم سه مدال برنز تا کنون برای تیم ملی تکواندو کشورمان کسب کرده اند.
 
هدایت تیم ملی تکواندو مردان برعهده مجید افلاکی است، مهروز ساعی نیز سرمربی تیم ملی تکواندو بانوان است.
همبستگی کشور‌های اسلامی مدال طلا مسابقات ایرانی ورزشکاران
