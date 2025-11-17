زنده از عربستان| در انتظار کولاک ورزشکاران ایران

هندبال ایران - مالدیو برتری ۴٩ بر ١٣ دختران ایران

تیم هندبال بانوان در دیداری یک طرفه موفق به شکست ۴٩ بر ١٣ مالدیو شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، تیم هندبال زنان ایران امروز دوشنبه به مصاف تیم هندبال مالدیو رفت و همانطور که انتظار می رفت در دیداری یک طرفه با نتیجه ۴٩ بر ١٣ موفق به شکست حریف خود شده است.

گفتنی است تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در دیدار اول خود مغلوب ترکیه شد و در دیدار دوم نیز مقابل گینه به برتری رسید.

تیم هندبال بانوان کشورمان در مرحله نیمه نهایی به مصاف قزاقستان خواهد رفت