بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که با خوی جنگ‌طلبی خود نزدیک به ۷۰ هزار فلسطینی را طی دو سال جنگ نسل‌کشی در غزه به خاک و خون کشیده است، در سخنانی به عدم قطعیت آتش‌بس در این باریکه اشاره کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه گفت که روند تبدیل غزه به منطقه عاری از سلاح را نمی‌توان کنار گذاشت و این رژیم این موضوع را در کابینه امنیتی بررسی خواهد کرد.

نتانیاهو افزود: من نمی‌دانم آتش‌بس در غزه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

در همین ارتباط، وب‌سایت عبری واللا گزارش داد محافلی در رژیم صهیونیستی شدیدا نگران پافشاری دولت ترامپ بر لزوم انتقال به مرحله دوم توافق آتش‌بس هستند به خصوص که در شرایط کنونی، کشورها به دلیل ناامنی و احتمال به خطر افتادن جان سربازان‌شان تمایلی به اعزام نیرو به غزه ندارند.

واللا به نقل از مقامات صهیونیست خبر داد که هنوز هیچ کشوری تمایل خود را برای شرکت در نیروهای بین‌المللی که قرار است در غزه مستقر شود، ابراز نکرده و این امر نگرانی نهادهای امنیتی اسرائیلی را در مورد فشار آمریکا برای پیشبرد این طرح افزایش می‌دهد.

در همین حال، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد این رژیم در لحظات واپسین، دولت ترامپ را تحت فشار قرار داده تا متن پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی که فردا به شورای امنیت ارائه خواهد شد و به موضوع نیروهای چندملیتی در نوار غزه و حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها می‌پردازد را ملایم‌تر و همسو با منافع تل‌آویو تغییر دهد.

پیش‌نویس قطعنامه آمریکا اشاره به این امر دارد که نیروی چندملیتی در غزه با همکاری اسرائیل و مصر برای تضمین ثبات و جایگزینی حکومت حماس و حضور ارتش اسرائیل فعالیت خواهد کرد و یک نیروی پلیس فلسطینی برای نظارت بر امنیت و مرزها ایجاد خواهد شد.

پیش‌نویس قطعنامه همچنین بر خلع سلاح مقاومت در غزه تصریح کرد، این در حالی است که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی تاکنون بارها تاکید کرده‌اند تا زمانی که اشغالگری صهیونیست‌ها ادامه داشته باشد، سلاح خود را زمین نخواهند گذاشت.

علیرغم پایبندی مقاومت به تمام بندهای توافق آتش‌بس، رژیم صهیونیستی تاکنون از اجرای این توافق سرباز زده و ضمن انجام حملات هوایی و توپخانه‌ای مانع از ورود چادر و لوازم اسکان به غزه شده است.