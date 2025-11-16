En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ظریف: ایرانی در برابر تهدید سر فرود نمی‌آورد اما ...
تعداد بازدید : 219
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۵۰۵
کد خبر:۱۳۴۰۵۰۵
1171 بازدید
نبض خبر

اولین نقطه ایران که اسرائیل بمباران کرد؛ چه کسی خبر داشت؟!

محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی فاش کرد: «اولین جایی که اسرائیل بمباران کرد کارخانه‌ای بود که سوخت صفحه‌ای برای رآکتور تهران که یک رآکتور رادیو دارو است تولید می کرد؛ اطلاعات این مکان فقط در اختیار آژانس بوده است.» اظهارات اسلامی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محمد اسلامی حمله اسرائیل به ایران بمباران تهران بمباران تاسیسات اتمی ایران ویدیو آژانس بین المللی انرژی اتمی بازرسی‌های آژانس راکتور تهران اسرائیل جنگ دوازده روزه برنامه هسته ای ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
جاسوسی عاشقانه برای ایران در اسرائیل
شعار نمایندگان مجلس پس از تعلیق همکاری با آژانس
روایت افسر سابق موساد از حمله اسرائیل به ایران
صحبت‌های مقام ایرانی که الان در اسرائیل وایرال شده
اطلاعات ایران از آژانس مورد جاسوسی قرار می‌گرفت
تصاویر آتش سوزی پس از بمباران تاسیسات اتمی نطنز
تصاویر تازه از آتش سوزی انبار نفت شهران
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
هشدار 12 سال پیش آسانژ درباره حمله به ایران
روایت تکان دهنده بمباران شورای عالی امنیت: لباس‌ها پاره و به سختی نفس می‌کشیدند
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حملهٔ اسرائیل
جزئیات حمله اسرائیل به ساختمان مسکونی در تهران
روایت علی زندوکیلی از شب آخر حمله اسرائیل به ایران
شدیدترین حجم مجروحین در کدام روز جنگ دوازده روزه بود؟
روایت تازه پزشکیان از بمباران جلسه سران قوا: فقط یک سوراخ دیدیم و گفتیم خفه نمی‌شویم
مجموعه ویدیو حملات رژیم اسرائیل به مناطق مسکونی تهران
تصاویر تازه از حمله اسرائیل به میدان تجریش
تصاویر فعالیت پدافند هوایی در تهران
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟