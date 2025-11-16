نبض خبر
اولین نقطه ایران که اسرائیل بمباران کرد؛ چه کسی خبر داشت؟!
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی فاش کرد: «اولین جایی که اسرائیل بمباران کرد کارخانهای بود که سوخت صفحهای برای رآکتور تهران که یک رآکتور رادیو دارو است تولید می کرد؛ اطلاعات این مکان فقط در اختیار آژانس بوده است.» اظهارات اسلامی را میبینید و میشنوید.
