تصویر کمتر دیده شده از کودکی ثریا همسر شاه

تصویری کمتر دیده شده از ثریا اسفندیاری را در کنار مادر آلمانی اش و در دهه ۱۳۱۰ هجری شمسی می بینید.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۷۸
| |
1885 بازدید
|
۴

تصویر کمتر دیده شده از کودکی ثریا همسر شاه

به گزارش تابناک؛ ثریا اسفندیاری بختیاری در فاصله سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۶ ملکه ایران بود. وی دومین همسر محمدرضاشاه به‌شمار می‌آمد. او فرزند خلیل‌خان اسفندیاری و نوه اسفندیارخان سردار اسعد بود.

 

تصویر کمتر دیده شده از کودکی ثریا همسر شاه

ثریا اسفندیاری همسر شاه محمدرضاشاه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
21
پاسخ
چهره زیبایی داشت. ترکیبی از زیبایی بختیاری و اروپایی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
اسطوره زیبایی
روجا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
1
6
پاسخ
نه مادر ماند و نه دختر هیچ هیچ هیچ هیچ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
6
پاسخ
روحش شاد
