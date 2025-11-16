تصویر کمتر دیده شده از کودکی ثریا همسر شاه

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062b\u0631\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06f1\u06f3\u06f2\u06f9 \u062a\u0627 \u06f1\u06f3\u06f3\u06f6 \u0645\u0644\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0648\u062f. \u0648\u06cc \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0633\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0631\u0636\u0627\u0634\u0627\u0647 \u0628\u0647\u200c\u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0622\u0645\u062f. \u0627\u0648 \u0641\u0631\u0632\u0646\u062f \u062e\u0644\u06cc\u0644\u200c\u062e\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u0648 \u0646\u0648\u0647 \u0627\u0633\u0641\u0646\u062f\u06cc\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646 \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0627\u0633\u0639\u062f \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n