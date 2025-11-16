میلی صفحه خبر لوگو بالا
ناپدید شدن مرموز دختر آبادانی

دادستان عمومی و انقلاب آبادان جزئیاتی از پرونده «ستاره حیدری» دختر ۱۷ ساله آبادانی را بیان کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۴۵۱
| |
1124 بازدید
|
۱

ناپدید شدن مرموز دختر آبادانی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ روح‌الله زندی اظهار کرد: «ستاره حیدری» نوجوان ۱۷ ساله آبادانی ۱۵ آبان به جهت خرید به مرکز شهر سفر می‌کند پس از آن هر ۲ خط تلفن نامبرده خاموش و تاکنون اطلاعی از آن یافت نشده است.

وی بیان کرد: با توجه به نقطه‌زنی‌های انجام شده، رصد دوربین‌های مداربسته مشخص شد این فرد در حوالی یکی از مناطق این شهرستان مفقود شده است به همین دلیل پرونده با دستور قضایی جهت رسیدگی به آگاهی آبادان ارجاع شده است.

دادستان عمومی و انقلاب آبادان در ادامه گفت: پلیس آگاهی از بدو تشکیل پرونده اقدامات و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام داد و این پرونده به صورت ویژه در حال رسیدگی است که به محض پیدایش فرد مورد نظر نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد.

زندی افزود: پس از مراجعه خانواده مفقود شده به دادستانی، پرونده ویژه در شعبه دوم بازپرسی شهرستان تشکیل و دستورات قضایی به ضابطین و پلیس آگاهی جهت اقدامات گسترده تخصصی و رصد تلفن، حساب‌های وی صادر شد.

وی در نهایت خاطرنشان کرد: با بازبینی دوربین‌های محدود مورد نظر و استعلام از ادارات و نهاد‌های انتظامی و درمانی تاکنون اطلاعی از مفقود شده یافت نشد. پیگیر‌ی‌ها و نظارت‌های قانونی همچنان ادامه خواهد داشت و در صورت کشف هرگونه سرنخی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵
0
10
پاسخ
رازش چی بود؟ جزئیات جدیدش چی بود؟ این تیترای بیخودی کلیک خور رو برای چی میزنید؟
