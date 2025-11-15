هلاکت دو شرور مسلح گروگانگیر در عملیات نیروهای امنیتی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس اعلام یک منبع آگاه در پی یک عملیات دقیق اطلاعاتی، دو نفر از اعضای باند خشن و مسلح گروگانگیری که طی هفتههای اخیر با رفتارهای تهدیدآمیز موجب نگرانی شهروندان شده بودند، در درگیری با نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند.
این عملیات پس از رصد لحظهبهلحظه تحرکات اشرار و با اشراف کامل اطلاعاتی انجام شد و نیروهای امنیتی موفق شدند این عناصر خطرناک را در کمترین زمان ممکن زمینگیر کنند.
بهگفته منابع محلی، انتشار خبر هلاکت این دو شرور موجی از آرامش، رضایتمندی و قدردانی مردم منطقه را به همراه داشته و بسیاری از اهالی از اقدام سریع نیروهای امنیتی ابراز خرسندی کردهاند.