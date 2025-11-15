برخورد قضائی با برخی از عوامل «عشق ابدی» و «زن روز»

مراجع قضائی صفحات تعدادی از شرکت‌کنندگان دو برنامه اینترنتی «عشق ابدی» و «زن روز» را توقیف کرده و صاحبان این صفحات را نیز تحت پیگرد قانونی قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مراجع قضائی صفحه تعدادی از شرکت‌کنندگان دو برنامه اینترنتی «عشق ابدی» و «زن روز» را که با همکاری یک تیم ایرانی و گروهی از تولیدکنندگان در ترکیه ساخته شده‌اند را توقیف و صاحبان صفحه را مورد پیگرد قرار دادند.

این دو برنامه به‌دلیل ترویج سبک زندگی «ضدحیا و ضدخانواده» و ارائه محتوایی مغایر با هنجار‌های فرهنگی و اجتماعی کشور، مشمول برخورد قانونی شده‌اند.

برنامه «عشق ابدی» در قالب یک مسابقه دوستیابی تولید شده و به گفته مقام‌های قضائی، دارای مضامینی مرتبط با روابط نامتعارف با جنس مخالف و هنجارشکنی در حوزه سبک زندگی بوده است.

همچنین برنامه «زن روز» مسابقه‌ای با محوریت انتخاب مدل برتر است که با تمرکز بر نمایش جذابیت‌های جسمی و جنسی، مصداق ترویج محتوای مغایر با ارزش‌های اخلاقی ارزیابی شده است.