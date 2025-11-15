قیمت سکه و طلا در بازار امروز 24 آبان

\u00a0\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627 \u062d\u0627\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0647\u0631 \u0642\u0637\u0639\u0647 \u0633\u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc\u060c \u06f1\u06f1\u06f7 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f5\u06f0\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0634\u062f.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646\u060c \u0647\u0631 \u06af\u0631\u0645 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u06f1\u06f8\u0639\u06cc\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u0628\u0627 \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06f2\u06f5\u06f3 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0647 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u06f1\u06f1 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u06f3\u06f0\u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0631\u0641\u062a.