قیمت سکه و طلا در بازار امروز 24 آبان

قیمت روز طلا و سکه در بازار امروز را می بینید.
قیمت سکه و طلا در بازار امروز 24 آبان

 گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۲ میلیون تومانی، ۱۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان شد.

به گزارش خبرآنلاین، هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۲۵۳ هزار تومانی به قیمت ۱۱ میلیون و ۳۰۴ هزار تومان به فروش رفت.

طلا سکه قیمت طلا قیمت سکه و طلا طلای 18 عیار بازار طلا بازار سکه
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
