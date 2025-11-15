زنده از عربستان/ پایان کار ورزشکاران دو اتلون بدون مدال

میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی -ریاض

کد خبر: ۱۳۴۰۲۵۹
| |
599 بازدید

به گزارش سرویس ورزشی تابناک؛ صبح امروز ۲۴ آبان سه ملی‌پوش دواتلون پسران ایران شامل فرید هادی پور، میثم رضایی و محمد امین صدر امین از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.

در پایان دوی ۵ کیلومتر و دوچرخه‌سواری ۲۰ کیلومتر میثم رضایی با اختلاف بسیار کم نسبت به نفر سوم به عنوان چهارم رسید. محمد صدر امین هم که فاصله کمی با رضایی داشت، در رده پنجم ایستاد. آخرین شرکت کننده ایران فرید هادی‌پور بود که در رده دهم قرار گرفت. 

در این مسابقات ۱۷ ورزشکار شرکت کرده بودند که مدال طلا به ورزشکار مراکشی محمد نمسی رسید. بعد از او مدال نقره و برنز هم به دو ورزشکار ترکیه‌ای رسید. 

در این مسابقات ابتدا ورزشکاران ۲.۵ کیلومتر مسیر را دویدند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، وارد بخش پایانی مسابقه شدند. 
در این مسابقات که برای اولین‌بار وارد بازی‌ها شده بود، شش ورزشکار داشت؛ سه نفر در پسران و سه نفر هم در دختران که هیچکدام موفق به کسب مدال نشدند. 

آنتونیو آرمانی، رئیس کنونی ترای اتلون و همچنین ماریسول کاسادو رئیس سابق اتحادیه جهانی ترای اتلون نیز در این مسابقات حضور داشتند.

صعود تیم هندبال بانوان ایران به مرحله نیمه ‌نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ - ۱۲:۱۲

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ تیم ملی هندبال بانوان در دومین مسابقه خود در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ١٠ امروز (شنبه به وقت محلی- ١٠:٣٠ به وقت تهران)  به مصاف گینه رفت و با نتیجه ٢٣ بر ٢١ به پیروزی رسید.

نیمه اول با نتیجه ١۵ بر ١١ به سود کشورمان خاتمه یافت.

ملی پوشان کشورمان در دیدار نخست  ٣۶ بر ٢٨ مغلوب ترکیه شده و گینه نیز ۵٢ بر ١۶ مقابل مالدیو شکست خورده بود.

این مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار می‌شود و بدین ترتیب هندبالیست‌های کشورمان پیش از دیدار روز دوشنبه برابر مالدیو صعود خود را به مرحله نیمه‌ نهایی قطعی کردند.

آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان تیم‌های گروه دیگر هستند.

ترکیب تیم ملی هندبال در این رقابت‌ها را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطن‌پرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زنده‌بودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی‌آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل می‌دهند.

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ١۶ آبان در شهر ریاض عربستان آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه خواهد داشت.

احمدی در انتظار جدول شانس مجدد
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ - ۱۲:۰۹

به گزارش خبرنگار اعزامی از عربستان، امیر محمد نصیراحمدی در وزن ۵۴-کیلوگرم تیم ملی تکواندو مردان کشورمان در نخستین مبارزه خود در چارچوب ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض به مصاف «المشرف» نماینده کشور میزبان رفت.

نصیری در یک دیدار پر هیجان و نفس گیر  بازی را مقابل نماینده عربستان در راند سوم واگذار کرد. این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود نماینده عربستان تمام شد.

در صورت راه یابی «المشرف» به مرحله نهایی نماینده کشورمان به جدول شانس مجدد باز خواهد گشت.

ضمن اینکه امروز، در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوش‌روش به عنوان اولین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت و به پیروزی به مرحله یک چهارم راه یافت.

برتری قاطع کریمی مقابل حریق قزاق
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ - ۱۲:۰۵

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ در اولین روز از رقابت های تکواندو ساینا کریمی نماینده وزن ۴۶ کیلوگرم در دیداری یک طرفه موفق به شکست نماینده قزاقستان شد.
او راند اول را با نتیجه ١۵ بر ٢ و راند دوم را با نتیجه ١٢ بر صفر پیروز شد. 
کریمی با این برد به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های تکواندو صعود کرد.

پیروزی یک طرفه محمدی مقابل هوگوپوش قرقیزستان
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ - ۱۱:۵۶

به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان، در نخستین روز از مسابقات تکواندو‌ در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض، هستی محمدی نماینده وزن ۵۷-کیلوگرم تیم ملی تکواندو زنان امروز در نخستین مبارزا به مصاف «بکمورزوا»‌از قرقیرستان رفت.

در این دیدار پر هیجان، هستی محمدی در راند اول با نتیجه چهار بر سه برنده شد.

راند دوم این دیدار بسیار جذاب و‌دیدنی با هدایت مهروز ساعی به خوبی پیش رفت.

محمدی در این دیدار با تکیه بر تاکتیک های ارائه شده از سوی کوچ‌ موفق شد در راند دوم کار را تمام کند.

هستی با ۱۲ اختلاف امتیز حریف خود را شکست داد و به یک جهارم نهایی راه یافت.

پیروزی خوش روش در گام نخست مقابل بحرین
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ - ۱۰:۴۳

نخستین روز از مسابقات تکواندو‌ در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز( شنبه ۲۴ آبان ماه) در ورزشگاه فیصل آغاز شده است.

در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو  علی خوش‌روش به عنوان اولین نمیانده کشورمان در نخستین مبارزه با هوگو قرمز به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش رو در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر  شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در دور بعد باید با «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان مبارزه کند.

هدایت تیم ملی برعهده مجد افلاکی است.

پایان کار ورزشکاران دو اتلون ایران در بازی‌های هم‌بستگی اسلامی
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ - ۱۰:۴۱

 صبح امروز ۲۴ آبان سه ملی‌پوش دواتلون پسران ایران شامل فرید هادی پور، میثم رضایی و محمد امین صدر امین از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.

در پایان دوی ۵ کیلومتر و دوچرخه‌سواری ۲۰ کیلومتر میثم رضایی با اختلاف بسیار کم نسبت به نفر سوم به عنوان چهارم رسید. محمد صدر امین هم که فاصله کمی با رضایی داشت، در رده پنجم ایستاد. آخرین شرکت کننده ایران فرید هادی‌پور بود که در رده دهم قرار گرفت. 

در این مسابقات ۱۷ ورزشکار شرکت کرده بودند که مدال طلا به ورزشکار مراکشی محمد نمسی رسید. بعد از او مدال نقره و برنز هم به دو ورزشکار ترکیه‌ای رسید. 

در ای مسابقات ابتدا ورزشکاران ۲.۵ کیلومتر مسیر را دویدند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخه‌سواری شدند و پس از رکاب‌زدن ۲۰ کیلومتر، وارد بخش پایانی مسابقه شدند. 
در این مسابقات که برای اولین‌بار وارد بازی‌ها شده بود، شش ورزشکار داشت؛ سه نفر در پسران و سه نفر هم در دختران که هیچکدام موفق به کسب مدال نشدند. 

آنتونیو آرمانی، رئیس کنونی ترای اتلون و همچنین ماریسول کاسادو رئیس سابق اتحادیه جهانی ترای اتلون نیز در این مسابقات حضور داشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دواتلون دوچرخه سواری طلا نقره برنز
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
