En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ماجرای ازدواج فوتبالیست ایرانی با لیونل مسی!
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۲۵۸
کد خبر:۱۳۴۰۲۵۸
7 بازدید
سوت

شیوه متفاوت ارادت هادی چوپان به رهبر انقلاب

ویدیویی از هادی چوپان منتشر شده بود که پس از حضور در خانه مرحوم فرامرز عزیزی پیشکسوت بدنسازی برای عرض تسلیت، در حال انتقاد از بدنسازانی بود که حضور نیافته بودند اما آنچه توجهات را به خود جلب کرد، عکس پس زمینه تلفن همراه هادی چوپان بود. قهرمان مسترالمپیا تصویر رهبر انقلاب را در بک‌گراند گوشی موبایلش قرار داده بود و بی‌سروصدا ارادتش را به رهبری نشان داده بود و در این صحنه حقیقت کشف شد. این ویدیو که در فضای مجازی وایرال شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت هادی چوپان ایران رهبر انقلاب ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
سرسره‌بازی کودکان روی عضلات هادی چوپان
لحظه تعظیم هادی چوپان به همسرش در دبی
ویدیوی حماسی که آرنولد از هادی چوپان منتشر کرد
شوخی بلاگر عرب با هادی چوپان
صف انگلیسی‌ها برای امضا گرفتن از هادی چوپان
حیرت قهرمان مسترالمپیا از تمرین‌ سنگین هادی چوپان
ویدیوی هادی چوپان خطاب به مردم ایران
هادی چوپان با موتور سنگین در شیراز
حرف‌های شنیدنی هادی چوپان درباره همسرش
وزنه‌های وحشتناک هادی چوپان برای مسترالمپیا
شوخی عجیب در صداوسیما با هادی چوپان؛ جرات دارید جلیلی را...
لحظات استقبال تماشایی از هادی چوپان
تمرینات شانه و کول با هادی چوپان
استقبال سنگین از هادی چوپان را ببینید
هادی چوپان با ریش رنگی و چهره غیرمنتظره
مصاحبه جذاب هادی چوپان در دوره جوانی
تنهایی‌های هادی چوپان، گرگ پارسی
رقص دیدنی هادی چوپان و پسرش
امضای وطن‌پرستانه هادی چوپان در قلب آمریکا!
حرف‌های غرورآمیز هادی چوپان گرگ ایرانی
صف آمریکایی‌ها برای امضا گرفتن از هادی چوپان
رقابت نفس گیر چوپان و تابانی را ببینید
فیگورهای هادی چوپان در مقدماتی مستر المپیا
فیزیک هادی چوپان برای آرنولد کلاسیک
انتقاد تند هادی چوپان بابت نشناختنش!
خط و نشان هادی چوپان برای رقبا
واکنش ویدیویی هادی چوپان به شایعه حذفش
هشدار تصویری به هادی چوپان با رونی کلمن
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟