شیوه متفاوت ارادت هادی چوپان به رهبر انقلاب

ویدیویی از هادی چوپان منتشر شده بود که پس از حضور در خانه مرحوم فرامرز عزیزی پیشکسوت بدنسازی برای عرض تسلیت، در حال انتقاد از بدنسازانی بود که حضور نیافته بودند اما آنچه توجهات را به خود جلب کرد، عکس پس زمینه تلفن همراه هادی چوپان بود. قهرمان مسترالمپیا تصویر رهبر انقلاب را در بک‌گراند گوشی موبایلش قرار داده بود و بی‌سروصدا ارادتش را به رهبری نشان داده بود و در این صحنه حقیقت کشف شد. این ویدیو که در فضای مجازی وایرال شده را می‌بینید.