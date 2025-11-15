عکس:فناوری‌های نوین هوافضا در نمایشگاه مسکو

نمایشگاه هوافضا در مسکو محلی منحصر‌به‌فرد برای مشاهده توانمندی‌ها و پیشرفت‌های تمدن بشری و تاریخچه صنعت هوافضای روسیه است. بازدیدکنندگان می‌توانند مسیر فناوری از نخستین هواپیما‌ها و موشک‌ها تا نوآوری‌های مدرن فضایی را ببینند و تحقق آرزوی دیرینه انسان برای تسخیر آسمان را از نزدیک تجربه کنند. این نمایشگاه پلی میان گذشته، حال و آینده صنعت هوافضا و منبع الهام برای نسل‌های آینده است.