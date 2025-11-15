En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
چه فرقی می‌کند زن جلوی یا عقب موتور بنشیند؟
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۲۱۸
کد خبر:۱۳۴۰۲۱۸
12 بازدید
نبض خبر

علف می‌خوریم اما مستعمر روسیه نمی‌شویم!

رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجۀ لهستان گفت: «ترجیح می‌دهیم علف بخوریم تا اینکه دوباره مستعمرۀ روسیه شویم... اوکراین برای یک جنگ سه ساله برنامه‌ریزی می‌کند. فکر نمی‌کنم روسیه بتواند آن را برای سه سال دیگر تحمل کند. من موافقم که اتحادیۀ اروپا شروع به داشتن توان دفاعی خود کند تا مجبور نشویم در هر وضعیت اضطراری به آمریکا متوسل شویم... در صورت شکست اوکراین در جنگ با روسیه، لهستان هدف بعدی خواهد بود.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر رادوسلاو سیکورسکی ویدیو لهستان روسیه جنگ اوکراین
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟