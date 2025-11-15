نبض خبر
علف میخوریم اما مستعمر روسیه نمیشویم!
رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجۀ لهستان گفت: «ترجیح میدهیم علف بخوریم تا اینکه دوباره مستعمرۀ روسیه شویم... اوکراین برای یک جنگ سه ساله برنامهریزی میکند. فکر نمیکنم روسیه بتواند آن را برای سه سال دیگر تحمل کند. من موافقم که اتحادیۀ اروپا شروع به داشتن توان دفاعی خود کند تا مجبور نشویم در هر وضعیت اضطراری به آمریکا متوسل شویم... در صورت شکست اوکراین در جنگ با روسیه، لهستان هدف بعدی خواهد بود.» با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
