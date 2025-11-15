تصاویر سیگار کشیدن یک مرجع تقلید

آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی فقیه، اصولی، مفسر قرآن، متکلم، محقق علم رجال و از مراجع تقلید برجسته شیعه بود. آیت الله خویی در 28 آبان 1278 در خوی به دنیا آمد و در سال 1291 به نجف رفت و از سیزده سالگی به تحصیلات دینی نزد علمای مطرح پرداخت. روابط آیت الله خویی با دولت صدام حسین تیره بود و در اوایل دهه هشتاد میلادی، اموال این مرجع تقلید مصادره و چندی از شاگردانش دستگیر، شکنجه و کشته شدند. در جریان حملهٔ عراق به کویت، آیت الله خویی شیعیان را از خریداری کالاهایی که از کویت آورده شده بودند منع کرد. خویی همچنین در پاسخ به یک استفتاء فتوا داد که نماز خواندن سربازان عراقی در خاک کویت باطل است، چون زمین غصبی است. آیت الله خویی در انتفاضه شعبانیهٔ شیعیان، حمایتش را از مجلس اعلای اسلامی عراق اعلام کرد که در قبال آن صدام حسین او را تا آخر عمرش در حبس خانگی نگه داشت و در نهایت این مرجع تقلید در 17 مرداد 1371 در کوفه بدرود حیات گفت. آیت الله خویی جزو معدود مراجع تقلیدی و علمای ارشدی است که سیگار می‌کشید و این اقدام را به شکل علنی نیز انجام می‌داد. تصاویر نادر از آیت الله خویی حین بحث علمی با سایر علما که سیگار می‌کشد را می‌بینید.