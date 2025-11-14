شبکه المیادین اعلام کرد که به پیش‌نویس قطعنامه‌ای دست یافته که کشورهای اروپایی قصد دارند آن را در نشست آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کنند.

بر اساس این پیش نویس، ایران ملزم است تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری، از جمله فعالیت‌های پژوهش و توسعه را تعلیق کند.

در این پیش‌نویس همچنین تأکید شده که ایران باید به طور دقیق مطابق با مفاد پروتکل الحاقی عمل کند.

به نوشته المیادین، در این سند ادعا شده است که ایران طی پنج ماه گذشته هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود به آژانس ارائه نکرده است.