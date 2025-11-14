En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 89
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۰۱۸۸
کد خبر:۱۳۴۰۱۸۸
558 بازدید
نبض خبر

چند آمریکایی را می‌شناسید که ایران کشته باشد؟!

تاکر کارلسون مجری آمریکایی در یک برنامه درباره تمرکز بر روی هدف قرار دادن ایران گفت: «ترامپ که انتخاب شد، اولین ملاقاتش با نتانیاهو بود و ناگهان کل انرژی دولت آمریکا متمرکز شد روی ایران؛ جنگی که هیچ آمریکایی از آن سودی نمی‌برد... چند نفر آمریکایی را می‌شناسید که ایران کشته باشد؟! صفر. این یک عدد واقعی است... من از مسئولان کشورم عصبانی‌ام که پول و وقت ما را خرج منافع کشور دیگری می‌کنند...» سخنان کامل این چهره مطرح رسانه‌ای آمریکا را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تاکر کارلسون ویدیو رویارویی ایران و آمریکا ایران آمریکا اسرائیل لابی اسرائیل فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
افشای فشار هفتگی به ترامپ برای حمله به ایران!
کشورهای عربی به این دلیل سعی کردند جلوی جنگ ایران و آمریکا را بگیرند
جیمی کارتر: لابی اسرائیل تعیین می‌کند که ما حامی اسرائیل باشیم
ادعاهای تلویزیون سعودی درباره رویارویی ایران و اسرائیل
معاون سپاه: درگیری‌های اعلام‌نشده با آمریکا داشتیم!
آماده جنگ با آمریکا در هر مقیاسی هستیم
توصیف ژنرال لبنانی از جنگ ایران و آمریکا
تلویزیون عربی: جنگ پیش روی ایران و آمریکا کلاسیک نیست!
هشدار رهبر انقلاب درباره وضعیت «نه جنگ، نه صلح»
از پس طالبان پابرهنه برنیامدید، اسم ایران به زبان نیاورید!
جنگ ایران و آمریکا جنگ دو منطق است
ویدیوی ترامپ درباره فشار نتانیاهو برای حمله به ایران +زیرنویس
ایران در واکنش به حمله آمریکا کجا را خواهد زد؟ پاسخ تحلیل‌گر CIA
اگر بین ایران و آمریکا جنگ شود، کنار ایران می‌ایستیم!
اگر وضع‌مان با یمنی‌ها این‌ است، در مقابل ایران می‌خواهیم چه کنیم؟!
سردار سلامی: آن‌قدر موشک و شناور داریم که جا برای نگهداری نداریم
دیپلمات آمریکایی: برنامه اسرائیل تغییر نظام ایران است
ویدیوی تمرین ایران برای حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا
حمله آمریکا به ایران بدون بکارگیری بمب اتم ممکن است؟! پاسخ سرهنگ آمریکایی
ترور چارلی کرک به خاطر مخالفت با حمله به ایران؟! + زیرنویس
خشکسالی ایران کار ناتو است!
جزئیات حمله اسرائیل به ایران به روایت تاکر کارلسون
دفاع محکم تاکر کارلسون از ایران
توضیح جالب پزشکیان درباره مخاطب «مرگ بر آمریکا»
شرط مهم مسعود پزشکیان برای مذاکره با آمریکا
اسرائیل تلاش کرد مرا ترور کند اما موفق نشد/ روی میز مذاکره بمب انداختند/ ما می‌توانیم به‌سادگی اختلافات خود با آمریکا را حل کنیم
روایت پزشکیان از اقدام به ترورش توسط اسرائیل
عکسی پربازتاب از مصاحبه جدید پوتین!
تاکر کارلسون: روسیه را دست کم گرفتیم
مالک تلگرام: از موبایل استفاده نمی‌کنم!
خشم سفیر اسرائیل از مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون را ببینید
هشدار تاکر کارلسون درباره رویارویی ایران و آمریکا
ایران در جنگ با اسرائیل از روسیه و چین چه انتظاری داشت؟ پاسخ قابل تامل پزشکیان
بخشی از مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون: قصد حمله به هیچ کشوری را نداریم
درباره مصاحبه رئیس‌جمهور با تاکر کارلسون چگونه بنویسیم؟
روایت پزشکیان از آنچه مسیر حمله به ایران را هموار کرد
افشای قول آمریکا به ایران توسط پزشکیان درباره اسرائیل
چرا از داخل و خارج به پزشکیان تاختند؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟