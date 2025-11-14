تاکر کارلسون مجری آمریکایی در یک برنامه درباره تمرکز بر روی هدف قرار دادن ایران گفت: «ترامپ که انتخاب شد، اولین ملاقاتش با نتانیاهو بود و ناگهان کل انرژی دولت آمریکا متمرکز شد روی ایران؛ جنگی که هیچ آمریکایی از آن سودی نمی‌برد... چند نفر آمریکایی را می‌شناسید که ایران کشته باشد؟! صفر. این یک عدد واقعی است... من از مسئولان کشورم عصبانی‌ام که پول و وقت ما را خرج منافع کشور دیگری می‌کنند...» سخنان کامل این چهره مطرح رسانه‌ای آمریکا را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.