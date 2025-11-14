۲۳/آبان/۱۴۰۴
Friday 14 November 2025
۱۹:۲۰
فرهنگی
»
تاریخ
نقشه تاریخی ایران، ۲۸۶ سال پیش
در این نقشه گرجستان، ارمنستان، افغانستان، بحرین، پاکستان و مناطق شیعه نشین عربستان جزیی از خاک ایران بوده اند.
۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۰
14 November 2025
