میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عذرخواهی اتوبوسرانی در پی رفتار نامناسب یک راننده  

در پی انتشار فیلمی از رفتار نامناسب یک راننده اتوبوس شرکت خصوصی، شرکت واحد اتوبوسرانی ضمن عذرخواهی از شهروندان از آغاز رسیدگی و برخورد قانونی با راننده متخلف خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۴۱
| |
549 بازدید
عذرخواهی اتوبوسرانی در پی رفتار نامناسب یک راننده  

به گزارش تابناک به نقل از مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اعلام کرد: اتوبوسی که در فیلم منتشر شده در فضای مجازی مشاهده می‌شود، متعلق به شرکت خصوصی «ندای به‌آوران» است که بررسی دقیق موضوع و برخورد با راننده متخلف در دستور کار واحدهای نظارتی شرکت واحد قرار گرفته و روند رسیدگی به‌سرعت آغاز شده است و به محض مشخص شدن ابعاد اتفاق، اطلاع رسانی شفاف انجام خواهد شد.

به شهروندان عزیز اطمینان می‌دهیم که تمامی ظرفیت‌های نظارتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی به کار گرفته خواهد شد. تمامی رانندگان ناوگان اتوبوسرانی تهران همواره پایبند به اصول تکریم و احترام به حقوق مسافران و رعایت رفتار حرفه‌ای هستند و چنین رخدادهایی صرفاً در موارد بسیار محدود مشاهده می‌شود؛ با این حال، حتی وقوع اندک و نادر چنین رفتارهایی نیز برای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قابل قبول نیست.

همانند گذشته، آموزش‌های لازم در حوزه احترام، تکریم و رعایت حقوق مسافرین به‌صورت مستمر برای رانندگان برگزار می‌شود و این موضوع با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.»

شرکت واحد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی این شرکت شامل وب سایت شرکت واحد به آدرس www.bus.tehran.ir اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری شود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شرکت اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cdB
tabnak.ir/005cdB