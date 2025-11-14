خداحافظی مدافع استقلال از دنیای فوتبال

به گزارش تابناک، علی حمودی، مدافع سابق استقلال و سپاهان با انتشار پستی در فضای مجازی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

حمودی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

درود بر همه عزیزانم

بسیار سپاسگزار از مربیانم همبازیانم هواداران فوتبال و باشگاه‌هایی که در آنها فوتبال بازی کردم و البته خانواده عزیزم که در این مسیر پرفراز و نشیب همیشه در کنارم بودن و خداوند بزرگ را شاکرم و از فوتبال ممنونم بابت بودن تک تک شما عزیزان در کنارم...

و در آخر برای همه شما عزیزانم بهترین‌ها را در آینده می‌خواهم و شکی ندارم که هنوز هم با یکدیگر کارهای بزرگی انجام خواهیم داد یک آغوش گرم با امید اینکه این یک خداحافظی نباشد و در آینده یکدیگر را ببینیم.