میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خداحافظی مدافع استقلال از دنیای فوتبال

مدافع سابق استقلال با انتشار پیامی از خداحافظی خود از مستطیل سبز خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۳۴
| |
2 بازدید

خط پایان ستاره سابق استقلال/ خداحافظی از دنیای فوتبال رسماً اعلام شد +عکس

به گزارش تابناک، علی حمودی، مدافع سابق استقلال و سپاهان با انتشار پستی در فضای مجازی از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

حمودی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت:

درود بر همه عزیزانم 

بسیار سپاسگزار از مربیانم همبازیانم هواداران فوتبال و باشگاه‌هایی که در آنها فوتبال بازی کردم و البته خانواده عزیزم که در این مسیر پرفراز و نشیب همیشه در کنارم بودن و خداوند بزرگ را شاکرم و از فوتبال ممنونم بابت بودن تک تک شما عزیزان در کنارم...

و در آخر برای همه شما عزیزانم بهترین‌ها را در آینده می‌خواهم و شکی ندارم که هنوز هم با یکدیگر کارهای بزرگی انجام  خواهیم داد یک آغوش گرم با امید اینکه این یک خداحافظی نباشد و در آینده یکدیگر را ببینیم.

خط پایان ستاره سابق استقلال/ خداحافظی از دنیای فوتبال رسماً اعلام شد +عکس

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی حمودی سپاهان استقلال
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۲ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۷۶ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۵ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cd4
tabnak.ir/005cd4