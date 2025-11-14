حادثه امینتی برای یک نفتکش در جزایر امارات

شرکت امنیت دریانوردی انگلیسی آمبری امروز -جمعه- اعلام کرد که یک نفتکش تحت پرچم جزایر مارشال که از امارات متحده عربی به سمت سنگاپور در حرکت بود به طور ناگهانی تغییر مسیر داده و به سمت آب‌های سرزمینی ایران حرکت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین؛ آمبری گزارش داد که پس از آنکه سه قایق کوچک به این نفتکش نزدیک شدند که پیش از این در ۲۲ مایل دریایی شرق بندر خور فکان امارات رؤیت شده و در حال حرکت به سمت جنوب از تنگه هرمز بود، مسیر خود را در دریای عمان تغییر داد.

این شرکت این رخداد را «به احتمال زیاد بسیار هدفمند» توصیف کرد.

مرکز تجارت دریانوردی انگلیس که در ابتدا این حادثه را به عنوان یک «رویداد مشکوک» گزارش کرده بود، اعلام کرد که هشداری درباره یک حادثه در محدوده ۲۰ مایل دریایی شرق خور فکان دریافت کرده است.

مقامات امارات هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده‌اند.