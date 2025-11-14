میلی صفحه خبر لوگو بالا
حادثه امینتی برای یک نفتکش در جزایر امارات

یک شرکت امنیت دریانوردی انگلیسی حادثه‌ای امنیتی برای یک نفتکش در آب‌های امارات متحده عربی را ثبت کرده است که این شناور در نتیجه آن به سمت ایران تغییر مسیر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۲۷
| |
555 بازدید
حادثه امینتی برای یک نفتکش در جزایر امارات

شرکت امنیت دریانوردی انگلیسی آمبری امروز -جمعه- اعلام کرد که یک نفتکش تحت پرچم جزایر مارشال که از امارات متحده عربی به سمت سنگاپور در حرکت بود به طور ناگهانی تغییر مسیر داده و به سمت آب‌های سرزمینی ایران حرکت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین؛ آمبری گزارش داد که پس از آنکه سه قایق کوچک به این نفتکش نزدیک شدند که پیش از این در ۲۲ مایل دریایی شرق بندر خور فکان امارات رؤیت شده و در حال حرکت به سمت جنوب از تنگه هرمز بود، مسیر خود را در دریای عمان تغییر داد.

این شرکت این رخداد را «به احتمال زیاد بسیار هدفمند» توصیف کرد.

مرکز تجارت دریانوردی انگلیس که در ابتدا این حادثه را به عنوان یک «رویداد مشکوک» گزارش کرده بود، اعلام کرد که هشداری درباره یک حادثه در محدوده ۲۰ مایل دریایی شرق خور فکان دریافت کرده است.

مقامات امارات هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده‌اند.

 
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
