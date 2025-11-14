قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ آبان ماه

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۲۳ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
115,583,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
114,042,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
154,109,000
|
طلای دست دوم
|
114,041,880
|
آبشده کمتر از کیلو
|
500,750,000
|
مثقال طلا
|
500,550,000
|
انس طلا
|
4,157.45
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,196,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,141,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
620,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
365,500,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
170,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,138,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
580,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
295,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
72,400,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
18,350,000
|
حباب نیم سکه
|
58,930,000
|
حباب ربع سکه
|
84,340,000
|
حباب سکه گرمی
|
31,990,000