قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ آبان ماه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۰۷
| |
1787 بازدید

قیمت سکه و طلا امروز ۲۳ آبان ماه

به گزارش تابناک؛  قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. 

 

قیمت طلا                                                                                                                             

بروزرسانی: جمعه ۲۳ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

115,583,000

طلای 18 عیار / 740

114,042,000

طلای ۲۴ عیار

154,109,000

طلای دست دوم

114,041,880

آبشده کمتر از کیلو

500,750,000

مثقال طلا

500,550,000

انس طلا

4,157.45

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,196,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,141,800,000

نیم سکه تک فروشی

620,600,000

ربع سکه تک فروشی

365,500,000

سکه گرمی تک فروشی

170,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,138,000,000

نیم سکه (قبل 86)

580,000,000

ربع سکه (قبل 86)

295,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

72,400,000

حباب سکه بهار آزادی

18,350,000

حباب نیم سکه

58,930,000

حباب ربع سکه

84,340,000

حباب سکه گرمی

31,990,000
