یادداشت
کد خبر: ۱۳۴۰۱۰۲
بازدید: ۳۹۴۳

عکس: یورش نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری

از به آتش کشیدن مسجد «الحاجه حمیده» در دیر استیا و نوشتن شعار‌های نژادپرستانه بر دیوار‌های آن تا تخریب باغ‌ها و درختان زیتون و نابودی پوشش گیاهی در بسیاری از روستا‌های کرانه باختری؛ یورش‌های پی‌درپی نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست نقض آشکار آتش‌بس و ادامه خشونت سازمان‌یافته را نشان می‌دهد و پیامد‌های زیست‌محیطی و انسانی گسترده‌ای برای ساکنان فلسطینی دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این حمله را محکوم و آن را اقدامی خشونت‌آمیز و اهانت‌آمیز به اماکن دینی خواند و تأکید کرد که رژیم اشغالگر موظف است از غیرنظامیان فلسطینی حفاظت و عاملان حملات را پاسخگو کند.

برچسب‌ها:
فلسطین شهرک نشین ها رژیم صهیونیستی کرانه باختری نقض آتش بس عکس بین الملل جهان اسلام
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.