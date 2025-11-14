عکس: یورش نظامیان و شهرک نشینان صهیونیست به کرانه باختری
از به آتش کشیدن مسجد «الحاجه حمیده» در دیر استیا و نوشتن شعارهای نژادپرستانه بر دیوارهای آن تا تخریب باغها و درختان زیتون و نابودی پوشش گیاهی در بسیاری از روستاهای کرانه باختری؛ یورشهای پیدرپی نظامیان و شهرکنشینان صهیونیست نقض آشکار آتشبس و ادامه خشونت سازمانیافته را نشان میدهد و پیامدهای زیستمحیطی و انسانی گستردهای برای ساکنان فلسطینی دارد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، این حمله را محکوم و آن را اقدامی خشونتآمیز و اهانتآمیز به اماکن دینی خواند و تأکید کرد که رژیم اشغالگر موظف است از غیرنظامیان فلسطینی حفاظت و عاملان حملات را پاسخگو کند.
