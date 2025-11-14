میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتخاب بهترین بازیگر زن در جشنواره شهر

جایزه بهترین بازیگر زن سینما از نگاه هیات داوران هم به صدف اسپهبدی برای فیلم «علفزار» تقدیم شد.
انتخاب بهترین بازیگر زن در جشنواره شهر

به گزارش تابناک؛ جایزه بهترین بازیگر زن سینما از نگاه هیات داوران هم به صدف اسپهبدی برای فیلم «علفزار» تقدیم شد.

