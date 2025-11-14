بازیگر مردی که مردم او را برگزیدند

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u062e\u062a\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0647 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062c\u0645\u0639\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u06cc\u0644\u0645\u200c\u0633\u0627\u0632\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f\u06a9\n